Chuẩn bị các điều kiện để có mùa vụ năm 2027 bội thu

Vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Dương Đức Huy thông tin, năm 2026, lĩnh vực trồng trọt khu vực phía Bắc diễn ra trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen như: Biến đổi khí hậu và thời tiết dị thường gây ra nhiều ảnh hưởng và tác động tiêu cực cho cây trồng, năng suất, chất lượng nông sản; công tác tổ chức đơn vị chuyên môn ở một số địa phương vẫn đang kiện toàn công tác quản lý chuyên ngành.... Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, quyết liệt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tinh thần chủ động của các địa phương và sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà khoa học, nông dân; nên sản xuất trồng trọt toàn vùng phía Bắc vẫn giữ ổn định, đạt được nhiều kết quả tăng trưởng ấn tượng.

Đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc tích cực đóng góp ý kiến

Năm 2026, diện tích sản xuất lúa cả năm của các tỉnh phía Bắc ước đạt 2,14 triệu ha, (giảm 64.500 ha so với năm 2025), nhưng năng suất bình quân đạt 58,6 tạ/ha (tăng 2,23 tạ/ha); sản lượng đạt 12,5 triệu tấn (tăng 114.000 tấn so với năm 2025); các loại cây rau màu và cây công nghiệp chủ lực tiếp tục phát triển ổn định. Các chương trình giảm vật tư đầu vào, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), tưới tiết kiệm và chuyển đổi số được triển khai đồng bộ, xuyên suốt.

Gian trưng bày các nông sản đặc biệt của quê hương Đất Tổ tại Hội nghị

Những kết quả đạt được như trên là rất đáng khích lệ, nhưng dự báo những tháng cuối năm sẽ còn nhiều thử thách. Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, chính quyền các địa phương, bà con nông dân cùng phấn đấu đưa diện tích cây trồng vụ Đông lên khoảng 400 nghìn ha, sản lượng đạt khoảng 5 triệu tấn nông sản, đóng góp đáng kể vào phục vụ đời sống dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Bốn vấn đề cốt lõi

Tại Hội nghị, đại diện chuyên môn lĩnh vực nông nghiệp đến từ các tỉnh phía Bắc có nhiều phát biểu, góp ý, khuyến cáo... thiết thực. Trên cơ sở kết quả năm 2026, các ý kiến thảo luận sâu để đi đến thống nhất 4 vấn đề cốt lõi, trọng tâm làm sao đề ra phương án tổ chức sản xuất hiệu quả cho năm 2027 ngay từ đầu năm, đầu vụ; gắn chặt canh tác với dự báo khí tượng thủy văn, nguồn nước và tín hiệu của thị trường.

Nhiều nông sản đặc trưng của Phú Thọ trưng bày và mời khách

Thứ nhất, nhiều ý kiến thảo luận, đánh giá thực chất kết quả sản xuất năm 2026; phân tích rõ các nút thắt còn tồn tại trong bố trí thời vụ, cơ cấu cây trồng, kỹ thuật canh tác, quản lý nguồn nước, phòng chống sinh vật gây hại và mối liên kết tiêu thụ, quản lý chất lượng nông sản tại địa phương.

Thứ hai, căn cứ sát vào dự báo khí tượng thủy văn để biết về thời tiết, nguồn nước, để thống nhất nguyên tắc bố trí khung thời vụ an toàn, hiệu quả cho vụ Đông 2026 và các vụ gieo cấy trong năm 2027.

Thứ ba, cần các ý kiến và thống nhất xác định các giải pháp đột phá cho năm 2027 theo hướng giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản; đẩy mạnh sử dụng hiệu quả tài nguyên, thích ứng biến đổi khí hậu và triển khai sâu rộng Đề án giảm phát thải thấp.

Thứ tư, thúc đẩy mạnh mẽ liên kết chuỗi giá trị giữa sản xuất và thị trường; kế hoạch sản xuất phải bắt nguồn từ nhu cầu tiêu thụ, gắn chặt với vùng nguyên liệu ổn định, cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc, sơ chế, bảo quản hiện đại. Theo báo cáo tại Hội nghị, cả khu vực các tỉnh phía Bắc đã cấp được gần 1.000 mã số cây trồng và đang tiếp tục thúc đẩy việc cấp mã nhằm truy xuất nguồn gốc. Trong đó, mục tiêu phát triển và cấp mã cho cây Chanh leo vàng được trồng tại các tỉnh Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, hứa hẹn có thể xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỹ ưa thích loại quả này.

Giống lúa của Phú Thọ được các đại biểu đánh giá cao

Để thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra về diện tích, năng suất, hiệu quả; Hội nghị đã thảo luận sôi nổi, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng; các đại biểu tích cực hiến kế, đề xuất các giải pháp khả thi, phù hợp với đặc thù của từng địa phương để có thể triển khai áp dụng ngay.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Cục Quản lý Công trình Thủy lợi phối hợp chặt chẽ với các hồ chứa thủy điện để điều tiết nguồn nước hợp lý và cùng các địa phương chủ động nạo vét kênh mương tưới tiêu. Trung tâm Khuyến nông quốc gia cần tích cực hướng dẫn, phổ cập tiến bộ khoa học kỹ thuật, bộ giống mới; tập trung nghiên cứu phát triển công nghệ lõi và công nghệ chiến lược. Năng suất cây trồng (nhất là cây lúa) hiện đã chạm trần, do đó ngành nông nghiệp không thể tăng trưởng theo chiều rộng mà bắt buộc phải theo chiều sâu dựa trên khoa học công nghệ. Với các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, cần cung ứng đủ vật tư đầu vào theo đúng cam kết, chủ động nghiên cứu tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm để hỗ trợ nông dân. Bên cạnh đó, xây dựng vùng nguyên liệu gắn với nhà máy chế biến, nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường quản lý chất lượng và bảo vệ thương hiệu chống hàng giả.

Gian trưng bày các sản phẩm phân bón hữu cơ của doanh nghiệp trên địa bàn Phú Thọ sẵn sàng phục vụ bà con mùa vụ 2027 tới

Về giống, Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam Trần Mạnh Báo cam kết sẽ cung ứng đầy đủ, kịp thời và bảo đảm chất lượng toàn bộ nguồn giống lúa phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2026 - 2027. Bên cạnh đó, ông Trần Mạnh Báo cũng đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục TT-BVTV, các Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo kỹ thuật thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp xã để bà con nông dân nắm rõ thông tin, chủ động lựa chọn và chuẩn bị nguồn giống chuẩn xác.

Với cây công nghiệp, cây ăn quả, Hội nghị đưa ra khuyến cáo các địa phương và bà con cần điều tiết thời gian thu hoạch, rải vụ đối với các loại cây ăn quả có điều kiện phù hợp. Cần tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát dư lượng hóa chất và kim loại nặng trong nông sản.