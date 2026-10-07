Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đồng loạt khởi công các dự án trường liên cấp giai đoạn 2

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính báo cáo tiến độ thực hiện 2 dự án trường học do sở làm chủ đầu tư, gồm: Trường PTNTLC TH và THCS Kim Ngân, Trường PTNTLC TH và THCS Trường Sơn.

Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ thực hiện các dự án tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đến nay, 2 dự án đã hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và được UBND tỉnh phê duyệt dự án. Công tác giải phóng mặt bằng cơ bản bảo đảm điều kiện để triển khai các bước tiếp theo. Dự kiến từ ngày 15/10 sẽ tổ chức thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/8/2027.

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật báo cáo tiến độ thực hiện các dự án tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đối với 4 dự án trường liên cấp đã khởi công giai đoạn 1 trong năm 2025 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật làm chủ đầu tư, đến nay, Trường PTNTLC TH và THCS Dân Hóa và Trường PTNTLC TH và THCS Hướng Phùng, khối lượng thực hiện đều đạt khoảng 82% giá trị hợp đồng. Trường PTNTLC TH và THCS Đakrông đạt khoảng 90% giá trị hợp đồng. Trường PTNTLC TH và THCS Thượng Trạch đạt khoảng 83% giá trị hợp đồng. Cả 4 trường đều phấn đấu hoàn thành toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà và lắp đặt hoàn thành thiết bị thuộc các hạng mục xây dựng trước ngày 30/10/2026.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đối với 9 dự án trường liên cấp còn lại do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật làm chủ đầu tư, gồm: Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi, Lìa, hiện cả 9 trường đã hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đang thẩm định dự án.

Tuy nhiên, các dự án còn khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn vốn; chi phí giải phóng mặt bằng và các hạng mục ngoài hàng rào dự kiến tăng thêm hơn 45 tỉ đồng.

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo về thiết kế dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS A Dơi - Ảnh: T.Đ

Tại buổi làm việc, đại diện các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và các sở, ngành liên quan đã báo cáo, trao đổi về tiến độ triển khai các dự án; đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vốn, vật liệu và tổ chức thi công tại các địa bàn biên giới.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh: Dự án xây dựng các trường liên cấp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Thường trực Tỉnh ủy tham gia theo dõi, chỉ đạo và phối hợp tháo gỡ các vướng mắc liên ngành, liên địa phương, các "điểm nghẽn" lớn hoặc nội dung vượt thẩm quyền liên quan đến việc triển khai. Mọi công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, cá nhân nào thì cơ quan, đơn vị, cá nhân đó phải chủ động triển khai và chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thực hiện.

Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu đủ năng lực để thực hiện các dự án - Ảnh: T.Đ

Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo triển khai. Tất cả các hạng mục còn lại của 4 trường thuộc giai đoạn 1 phải hoàn thành dứt điểm trước ngày 30/10, không chấp nhận việc trì hoãn hay gia hạn tiến độ. Trong quá trình vừa thi công vừa tổ chức dạy và học, phải có giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên (đặc biệt trong mùa mưa lũ). Về kinh phí giải phóng mặt bằng phát sinh, UBND tỉnh ban hành văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy để xem xét, xử lý.

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Đối với 11 dự án trường liên cấp thuộc giai đoạn 2, phải rút kinh nghiệm từ những bất cập của giai đoạn 1 để thực hiện tốt hơn. Cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng phương án thiết kế đối với các dự án có điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư. Mọi phương án điều chỉnh phải bảo đảm đầy đủ công năng, điều kiện học tập, sinh hoạt nội trú cho học sinh và đạt chuẩn quốc gia. Thiết kế cần đơn giản, tối ưu hóa công năng, thuận lợi cho thi công nhanh và dễ quản lý, vận hành, bảo trì sau này.

Đặc biệt, lựa chọn kỹ nhà thầu có năng lực để tổ chức thực hiện. Có thể triển khai áp dụng cơ chế "luồng xanh" đối với tất cả các thủ tục hành chính liên quan. Nếu dự án nào không có chuyển biến tích cực về tiến độ, UBND tỉnh và chủ đầu tư phải chủ động thay đổi biện pháp tổ chức thi công hoặc điều chỉnh lực lượng ngay.

Đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc - Ảnh: T.Đ

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi làm việc. Đồng thời khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nhiệm vụ được giao. Đối với 9 dự án trường liên cấp thuộc giai đoạn 2, các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục phê duyệt, bảo đảm đủ điều kiện để khởi công đồng loạt vào ngày 15/10.