Chuẩn bị bàn giao mặt bằng sạch Dự án Nâng cấp mở rộng Lọc dầu Dung Quất

Tại thời điểm hiện nay, trên công trường có khoảng 200 phương tiện cùng hàng trăm nhân lực được huy động triển khai các hạng mục để bảo đảm tiến độ Dự án. Ảnh: BSR

Đến thời điểm này, Dự án Nâng cấp mở rộng nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoàn thành hơn 85% tiến độ san lấp, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 11/2026 để triển khai đồng bộ các hạng mục của hợp đồng EPC (thiết kế-mua sắm-xây dựng).

Theo Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR)-đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đây không chỉ là bước chuẩn bị về mặt kỹ thuật mà còn đánh dấu quá trình chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai Dự án có ý nghĩa chiến lược với BSR, tỉnh Quảng Ngãi và an ninh năng lượng quốc gia.

Đại diện nhà thầu Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons), ông Nguyễn Nam Hải - Phó Giám đốc Ban Điều hành Dự án cho biết, với mục tiêu san lấp khối lượng đất đá hơn 2,7 triệu m3, tại thời điểm hiện nay, trên công trường có khoảng 200 phương tiện cùng hàng trăm nhân lực được huy động triển khai các hạng mục để bảo đảm tiến độ Dự án.

Theo ông Nguyễn Nam Hải, một trong những vấn đề lớn trong triển khai Dự án là bảo đảm nguồn đất đắp phục vụ san lấp. Đây là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, bởi khi nguồn vật liệu được bảo đảm, các mũi thi công mới có thể duy trì liên tục.

Dưới sự chỉ đạo của Petrovietnam, Petrocons đã phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi và BSR chủ động tìm kiếm, khảo sát các nguồn vật liệu, các mỏ đất bổ sung nhằm bảo đảm nguồn cung cho công trường, đáp ứng mục tiêu hoàn thành san lấp theo kế hoạch. Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cũng khẳng định Quảng Ngãi đảm bảo nguồn vật liệu phục vụ san lấp mặt bằng Dự án này.

Chuẩn bị bàn giao mặt bằng sạch Dự án Nâng cấp mở rộng nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Ảnh: BSR

Để bảo đảm tiến độ chung của Dự án, chủ đầu tư BSR và các đơn vị thi công triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Bảo đảm vật liệu, tổ chức vận chuyển, tối ưu các tuyến đường nội bộ và kiểm soát chặt chẽ yêu cầu về an toàn, môi trường. Để tạo đà cho các hạng mục tiếp theo, việc đẩy nhanh san lấp mặt bằng được thực hiện song song với công tác thiết kế và mua sắm của Dự án. Hiện BSR đang tập trung kiểm soát tiến độ tổng thể và các đường găng của dự án, trong đó có các công việc thuộc Hợp đồng EPC, hoàn thiện thu xếp vốn, thiết kế, hạ tầng kết nối và các điều kiện cần thiết khác. Đặc biệt, sau cuộc họp khởi động hợp đồng EPC giữa BSR và Liên danh Nhà thầu EPC Chengda - BPE vào ngày 21/8/2026, Dự án đã chính thức chuyển sang giai đoạn triển khai thực hiện.

Sau khi hoàn thành, cùng với việc nâng công suất chế biến của nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ mức 148 nghìn thùng dầu thô/ngày hiện nay lên 171 nghìn thùng dầu thô/ngày, Dự án này còn giúp nâng cao năng lực công nghệ, nâng cấp chất lượng sản phẩm xăng dầu đầu ra để đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu Euro V và các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo lộ trình của Chính phủ; tăng tính linh hoạt của nhà máy Lọc dầu Dung Quất trước những thay đổi của nguồn nguyên liệu dầu thô đầu vào và thị trường năng lượng.

Theo Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng, Dự án khi hoàn thành không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR mà còn tạo nền tảng để nhà máy Lọc dầu Dung Quất từng bước chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và bền vững. Việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường sẽ góp phần giảm phát thải, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của ngành lọc hóa dầu, phù hợp với định hướng phát triển năng lượng quốc gia, mục tiêu tăng trưởng xanh theo tinh thần Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và các chiến lược phát triển năng lượng của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và phê duyệt theo quy định. Theo kế hoạch, Dự án sẽ được triển khai trong 37 tháng kể từ ngày Hợp đồng EPC có hiệu lực và đưa vào vận hành trong năm 2028.