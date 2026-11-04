Chưa xử phạt hộ kinh doanh chậm thông báo doanh thu, tài khoản ngân hàng, ví điện tử

Theo Công văn số 8232/CT-PC gửi Thuế tỉnh Đồng Tháp, Cục Thuế đã có ý kiến về việc xử lý vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hoặc không nộp thông báo doanh thu và thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Đối với trường hợp người nộp thuế chỉ có nghĩa vụ nộp thông báo doanh thu, Cục Thuế cho biết hiện chưa có chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm thời hạn nộp loại thông báo này. Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn có trách nhiệm thực hiện thông báo doanh thu đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định.

Về hành vi chậm thông báo hoặc không thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử, Cục Thuế căn cứ Điều 10 và Điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Hộ kinh doanh chưa bị xử phạt nếu chậm thông báo doanh thu, số tài khoản ngân hàng...

Theo đó, Điều 10 quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế; thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh; thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn; thông báo đơn vị hợp thành chịu trách nhiệm kê khai và danh sách các đơn vị hợp thành thuộc đối tượng áp dụng Nghị quyết số 107/2023/QH15.

Trong khi đó, Điều 11 quy định xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế.

Trên cơ sở các quy định này, Cục Thuế cho biết, đối với hành vi chậm nộp hoặc không nộp thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử theo thời hạn quy định tại Thông tư số 50/2026/TT-BTC, trong trường hợp cơ quan thuế chưa ban hành thông báo yêu cầu riêng, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP hiện chưa có chế tài xử phạt.

Tuy nhiên, trường hợp cơ quan thuế đã có thông báo hoặc văn bản cụ thể yêu cầu người nộp thuế cung cấp thông tin, tài liệu, số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế thì việc xử phạt được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP.

Cụ thể, nếu người nộp thuế không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, không chính xác hoặc cung cấp quá thời hạn quy định từ 5 ngày làm việc trở lên thì bị xem xét xử phạt theo khoản 1, khoản 2 Điều 14 Nghị định này.

Liên quan đến kiến nghị của Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn thiện quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Cục Thuế cho biết sẽ tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện các quy định trong thời gian tới.

Nội dung này sẽ được xem xét khi xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính về thuế thay thế Nghị định số 125/2020/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 310/2025/NĐ-CP và Nghị định số 291/2026/NĐ-CP.