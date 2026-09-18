Chưa xóa án tích lại bị bắt vì vận chuyển 1 xe pháo hoa lậu

Hoàng Văn Phước cùng tang vật tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAHT)

Ngày 18/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Hoàng Văn Phước (SN 2000, trú tại xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Trước đó, Công an xã Phúc Trạch phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường cùng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang Hoàng Văn Phước đang điều khiển xe máy vận chuyển 63 hộp pháo hoa nổ, loại 49 ống.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định số pháo hoa nổ trên có tổng khối lượng 107,6kg.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Phước khai nhận được thuê vận chuyển số pháo hoa nổ từ Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) đến xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) để giao cho một người khác và nhận tiền công.

Đáng chú ý, Hoàng Văn Phước từng bị kết án về tội “Vận chuyển hàng cấm” và đến thời điểm bị bắt giữ chưa được xóa án tích.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.