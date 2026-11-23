Đối với ngành hàng không, giá nhiên liệu hạ nhiệt là dư địa quan trọng để các hãng hàng không tối ưu chi phí khai thác, qua đó điều chỉnh giá vé phù hợp hơn. (Ảnh: ĐÔNG HÙNG)

Qua đánh giá, mức giá tối đa hiện hành vẫn còn dư địa để các hãng hàng không xây dựng và áp dụng mức giá vé phù hợp tình hình thị trường và chi phí khai thác thực tế.

Theo dõi sát biến động cung-cầu

Thời gian qua, trước bối cảnh giá xăng dầu và nhiên liệu trên thị trường có xu hướng hạ nhiệt mạnh sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện kê khai, niêm yết giá, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giá vé máy bay "tăng nhanh, giảm chậm".

Đây là động thái nhằm triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026; và Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá.

Đánh giá từ Ban Chỉ đạo điều hành giá, 9 tháng năm 2026, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp với các xung đột địa chính trị kéo dài tại Trung Đông, từng đẩy chi phí năng lượng và logistics tăng cao, tạo áp lực lớn lên mặt bằng giá trong nước. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ. Trong giai đoạn cao điểm tiêu dùng, sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm, Chính phủ đặt mục tiêu kiên định kiểm soát CPI bình quân cả năm ở mức khoảng 4,5%. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát biến động cung cầu, kịp thời chấn chỉnh các hành vi tăng giá, giữ giá bất hợp lý.

Từ nửa cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11/2026, thị trường ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục giảm sâu. Đối với ngành hàng không, giá nhiên liệu hạ nhiệt là dư địa quan trọng để các hãng hàng không tối ưu chi phí khai thác, qua đó điều chỉnh giá vé phù hợp hơn nhằm kích cầu đi lại của người dân và du khách dịp cuối năm.

Từ đầu năm 2025 đến nay, các hãng hàng không duy trì ổn định việc niêm yết, kê khai giá, bảo đảm giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản. (Ảnh: SƠN MINH)

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các doanh nghiệp hàng không thực hiện nghiêm túc việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá dịch vụ vận chuyển; bảo đảm bán đúng mức giá đã kê khai và niêm yết; bảo đảm mức giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản không vượt quá mức giá tối đa theo quy định.

Trên cơ sở báo cáo của các hãng hàng không, thông tin kê khai giá Cục Hàng không Việt Nam nhận được và thông tin ghi nhận tại các trang thông tin điện tử của các hãng hàng không, từ ngày 1/1/2025 đến nay, các hãng hàng không duy trì ổn định việc niêm yết, kê khai giá, bảo đảm giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa không vượt mức tối đa quy định.

Chưa xem xét điều chỉnh giá vé

So sánh quý II với quý I, giá vé bình quân trên các đường bay trục Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội-Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Nẵng có xu hướng tăng nhưng vẫn thấp hơn mức tối đa, dao động từ 43-69% mức tối đa quy định. Về cơ cấu phân khúc giá vé hạng phổ thông cơ bản có sự dịch chuyển từ phân khúc thấp sang phân khúc trung bình và cao.

Tỷ lệ giá vé thuộc phân khúc trung bình tăng từ khoảng 22-32% trong quý I lên 41-47% trong quý II; phân khúc cao cũng tăng từ 23-33% lên 30-36%; ngược lại, phân khúc thấp giảm từ 38-48% xuống 22-28%. Diễn biến này cho thấy trong quý II/2026, cơ cấu giá vé có xu hướng dịch chuyển từ phân khúc thấp sang các phân khúc trung bình và cao so với quý I/2026. Kết quả này phù hợp với xu hướng tăng của mức giá vé bình quân được ghi nhận trong cùng kỳ.

Theo nhận định của Cục Hàng không Việt Nam, kết quả hoạt động kinh doanh của các hãng hàng không trong 6 tháng đầu năm 2026 chưa khả quan và giá nhiên liệu Jet A-1 tiếp tục duy trì ở mức cao, các hãng hàng không dự kiến tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới. Mặc dù mức giá vé bình quân hạng phổ thông cơ bản có xu hướng tăng nhưng mức giá vé bình quân vẫn nằm trong giới hạn từ 43-69% so với mức giá tối đa theo quy định.

Kết quả này cho thấy, mức giá tối đa hiện hành vẫn còn dư địa để các hãng hàng không xây dựng và áp dụng mức giá vé phù hợp với tình hình thị trường và chi phí khai thác thực tế. Mặt khác, Chính phủ đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc duy trì chính sách ưu đãi thuế đối với nhiên liệu bay; đồng thời chủ trương điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước thận trọng khi xem xét điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bảo đảm đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ, thời điểm điều chỉnh và tác động đến CPI, mặt bằng giá cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chưa xem xét điều chỉnh mức giá tối đa dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay. (Ảnh: MAI VY)

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chưa xem xét điều chỉnh mức giá tối đa dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay. Cục sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu, tỷ giá, chi phí khai thác, kết quả sản xuất kinh doanh của các hãng và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa; trên cơ sở đó tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng biện pháp quản lý phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích doanh nghiệp và hành khách.

Sau khi nghiên cứu, Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn đã thống nhất với đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, chưa xem xét điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay. Thứ trưởng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu Jet A-1, tỷ giá, các yếu tố chi phí khai thác, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hãng hàng không và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa; kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá vé, bảo đảm các hãng hàng không thực hiện đúng mức giá tối đa theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu chủ động đánh giá tác động của biến động chi phí đầu vào đến hoạt động vận tải hàng không, kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng phương án quản lý, điều hành giá phù hợp; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách, phù hợp với chủ trương điều hành giá của Chính phủ và quy định pháp luật.