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Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam về việc chưa xem xét điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay. Bộ Xây dựng giao Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu Jet A-1, tỷ giá, các yếu tố chi phí khai thác, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hãng hàng không và mặt bằng giá vé; tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết, thực hiện giá vé, bảo đảm các hãng hàng không thực hiện đúng mức giá tối đa theo quy định. Đồng thời, chủ động đánh giá tác động của biến động chi phí đầu vào đến hoạt động vận tải hàng không, kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng phương án quản lý, điều hành giá phù hợp.