Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Cục Hàng không Việt Nam về giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản.

Hành khách làm thủ tục tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất với đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam về việc chưa xem xét điều chỉnh giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá nhiên liệu Jet A-1, tỷ giá, các yếu tố chi phí khai thác, tình hình sản xuất, kinh doanh của các hãng hàng không và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa.

Đồng thời, cơ quan quản lý chuyên ngành cần tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai, niêm yết và thực hiện giá vé, bảo đảm các hãng hàng không thực hiện đúng mức giá tối đa theo quy định.

Cục Hàng không Việt Nam cũng được giao chủ động đánh giá tác động của biến động chi phí đầu vào đến hoạt động vận tải hàng không, kịp thời tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng phương án quản lý, điều hành giá phù hợp; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và hành khách, phù hợp với chủ trương điều hành giá của Chính phủ và quy định pháp luật.

Trước đó, qua đánh giá tình hình thực hiện giá vé từ ngày 1/1/2025 đến nay, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trên cơ sở báo cáo của các hãng hàng không, thông tin kê khai giá tiếp nhận được và dữ liệu ghi nhận trên trang thông tin điện tử của các hãng, công tác kê khai, niêm yết giá được duy trì ổn định.

Giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay nội địa không vượt mức tối đa theo quy định.

Đáng chú ý, số liệu thống kê trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy, giá vé bình quân hạng phổ thông cơ bản trên các đường bay được khảo sát trong quý II/2026 có xu hướng tăng so với quý I/2026. Tuy nhiên, mức giá bình quân vẫn nằm trong giới hạn từ 43-69% so với mức giá tối đa được phép áp dụng.

Kết quả này cho thấy mức giá tối đa hiện hành vẫn còn dư địa để các hãng hàng không xây dựng và áp dụng mức giá vé phù hợp với tình hình thị trường và chi phí khai thác thực tế.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã và đang triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc duy trì chính sách ưu đãi thuế đối với nhiên liệu bay.

Mặt khác, chủ trương điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước thận trọng khi xem xét điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, bảo đảm đánh giá đầy đủ sự cần thiết, mức độ, thời điểm điều chỉnh và tác động đến CPI, mặt bằng giá cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất chưa xem xét điều chỉnh mức giá tối đa dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản tại thời điểm hiện nay.

Cục quản lý chuyên ngành sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến giá nhiên liệu, tỷ giá, chi phí khai thác, kết quả sản xuất kinh doanh của các hãng và mặt bằng giá vé trên các đường bay nội địa để tham mưu, báo cáo Bộ Xây dựng biện pháp quản lý phù hợp.