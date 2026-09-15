Chùa Vĩnh Nghiêm trao tặng 500 phần quà nhân Đại giới đàn Thanh Kiểm Phật lịch 2570

Thượng tọa Thích Nguyên Các phát biểu thăm hỏi đến bà con

Phát biểu tại buổi trao quà, Thượng tọa Thích Nguyên Các, phó trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm (TP.HCM) chia sẻ dù tháng Bảy mùa Vu lan - Báo hiếu đã qua, nhưng tinh thần tri ân và báo ân vẫn luôn hiện hữu. Điểm đặc biệt của GHPGVN TP.HCM năm nay là Ban Trị sự quyết định lấy đạo hiệu của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm - một trong hai vị Hòa thượng khai sơn chùa Vĩnh Nghiêm, làm tôn hiệu cho Đại giới đàn.

Thượng tọa cho biết Đại giới đàn là nơi tuyển người làm Phật; là đàn tràng thiêng liêng để các tu sĩ Phật giáo tại Thành phố nói riêng và cả nước nói chung được thọ lãnh và trì giữ tịnh giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình tu học và hoằng pháp của một người xuất gia.

Mỗi phần quà gồm có bì thư 300 nghìn đồng và nhu yếu phẩm

Trên tinh thần đó, Thượng tọa Thích Nguyên Các nhấn mạnh ý nghĩa của buổi phát quà: "Để báo đáp thâm ân Tam bảo, ân quốc gia xã hội, cũng như tưởng niệm công đức cao dày của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Kiểm, Thượng tọa trụ trì cùng chư Tăng và quý Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm đã phát tâm trao gửi những phần quà thiết thực đến bà con tại 3 phường: Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ".

Thượng tọa cũng ân cần động viên mọi người tiếp tục nỗ lực vươn lên, cố gắng hơn nữa trong lao động và đời sống thường nhật để ngày càng phát triển toàn diện cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Theo đó, 500 phần quà được gửi đến tận tay bà con. Mỗi phần quà trị giá hơn 500 nghìn đồng, bao gồm: bao thư 300 nghìn đồng và nhu yếu phẩm.

Một số hình ảnh ghi nhận:

500 phần quà được gửi đến tận tay bà con tại 3 phường: Xuân Hòa, Nhiêu Lộc và Bàn Cờ