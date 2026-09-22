Chùa Vạn Phước và Phước Thành trao 300 phần quà đến các bệnh nhi tại Bệnh viện Vũng Tàu

Thăm hỏi và tặng quà động viên đến các em

Trong không khí ấm áp, chư Ni ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình sinh hoạt hằng ngày của các em, gửi lời động viên các em thêm nghị lực vượt qua bệnh tật. Những lời chúc cùng phần quà ý nghĩa đã mang đến niềm vui, sự khích lệ tinh thần, giúp các em giữ được sự lạc quan, vui vẻ trong những ngày nằm viện.

Các phần quà được đoàn chuẩn bị trao tặng đến các bệnh nhi

Đêm trăng rằm vì thế trở nên đặc biệt hơn, không chỉ bởi ánh sáng của trăng mà còn bởi tình thương, sự sẻ chia và niềm hy vọng được thắp lên trong trái tim các em nhỏ.