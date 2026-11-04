Chùa Vân Long được đầu tư hơn 14,4 tỉ đồng để cải tạo, sửa chữa

Khảo sát tiến độ xây dựng chùa Vân Long.

Ngày 4/11, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang làm việc với UBND xã Tri Tôn về tình hình triển khai dự án cải tạo, sửa chữa Chùa Vân Long.

Chùa tọa lạc tại khu vực vồ Mồ Côi, núi Cô Tô, thuộc ấp Tô Trung, xã Tri Tôn, ở độ cao khoảng 400m so với mực nước biển. Công trình được khởi công ngày 9/4/2023, với tổng mức đầu tư hơn 14,4 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ hơn 6 tỉ đồng, ngân sách huyện Tri Tôn trước đây hỗ trợ hơn 1,4 tỉ đồng; phần còn lại được huy động từ doanh nghiệp và Phật tử.

Hạng mục chính của dự án là xây dựng chánh điện diện tích khoảng 500m², cách chánh điện cũ khoảng 60m theo hướng lên núi. Công trình sử dụng khung cột gỗ lim, tường ngăn xây bằng gạch không nung kết hợp vật liệu gỗ, ốp gạch gốm và lợp ngói theo kiến trúc truyền thống chùa Nam Bộ thuộc thiền phái Bắc tông.

Dự án còn đầu tư hệ thống chống sét và cung cấp điện nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Chùa Vân Long được UBND tỉnh An Giang xếp hạng di tích lịch sử cách mạng ngày 18/12/2012. Khu vực quanh chùa có nhiều vườn cây ăn trái như dâu, sầu riêng, bơ..., tạo điều kiện kết hợp phát triển du lịch tâm linh với du lịch sinh thái.