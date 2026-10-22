Chùa Tường Nguyên (TP.HCM) tặng 2 máy chạy thận nhân tạo đến Bệnh viện Khánh Hội

Theo đó, chương trình mang ý nghĩa nhân văn này được thực hiện nhờ sự phát tâm của Phật tử chùa Tường Nguyên, với tổng trị giá 720 triệu đồng.

Phật tử chùa Tường Nguyên trao quà đến bệnh nhân

Được biết, mỗi chiếc máy lọc máu bệnh thận được trao không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là niềm hy vọng, giúp giảm bớt nỗi đau, gánh nặng bệnh tật cho các bệnh nhân đang "chiến đấu" với căn bệnh hiểm nghèo.

Dịp này, chùa Tường Nguyên cũng tặng 11 bệnh nhân đang lọc máu, mỗi vị 1 triệu đồng.

Chương trình với tổng trị giá 731 triệu đồng.