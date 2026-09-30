Chùa Tường Nguyên (TP.HCM) bàn giao 4 căn nhà tình thương đến hộ nghèo tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ

Theo đó, Đại đức Thích Minh Phú, trụ trì chùa Tường Nguyên đã tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương "Sen búp xin tặng người" số 1055-1056-1057-1058.

Bàn giao nhà đến gia đình anh Sơn Hải và chị Kim Thị Thanh, xã Vĩnh Hải, TP.Cần Thơ - Ảnh: T.N

3 căn nhà được bàn giao đến 3 gia đình khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long gồm: Gia đình bà Nguyễn Thị Diệu, ấp An Điền, xã An Hiệp, với chiều ngang 5 mét, chiều dài 14 mét, tổng kinh phí 70 triệu đồng do chị Mita Trần và Anh Thụy tài trợ; gia đình chị Nguyễn Thị Hồng, ấp Long Thạnh, xã Giao Long, kinh phí 70 triệu đồng do Trinh Trần và Thảo Trâm Trần (Mỹ) tài trợ; gia đình anh Lê Minh Trí, sinh năm 1994, ấp Tiên Chánh, xã Tân Phú, kinh phí 60 triệu đồng do chị Mita Trần và bạn tài trợ.

Và, 1 căn tại TP.Cần Thơ được bàn giao đến gia đình anh Sơn Hải và chị Kim Thị Thanh, ấp Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải. Kinh phí xây dựng 70 triệu đồng do gia đình ông bà Đỗ Khắc Yên và Trần Thị Kim Hương trao tặng.

Chương trình với tổng trị giá 270 triệu đồng.