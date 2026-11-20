Theo đó, cây cầu bằng chất liệu bê-tông, cốt thép với chiều ngang 3,5m, chiều dài 18m tại ấp Nhơn Phú, xã Tân Hòa, TP.Cần Thơ.

Ngoài ra, chùa cũng khởi công cầu Tường Nguyên 614 tại ấp Thạnh Hòa, xã Hỏa Lựu. Cây cầu có chiều ngang 3,5m, chiều dài 30m.

Hai công trình nông thôn trên các Phật tử, mạnh thường quân tài trợ, cùng bà con nhân dân địa phương góp ngày công.

Dịp này, chùa Tường Nguyên cũng khởi công xây dựng nhà "Sen búp xin tặng người" số 1960 cho gia đình bà Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1989, ấp Tây Sơn, xã An Biên, tỉnh An Giang.