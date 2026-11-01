Chùa Tường Nguyên khánh thành công trình cầu bê-tông số 600 chào mừng Đại hội X GHPGVN

Cắt băng khánh thành cầu Tường Nguyên 600 tại xã Hòa Hưng - Ảnh: T.N

Công trình cầu bê-tông Tường Nguyên 600 được khánh thành tại xã Hòa Hưng có chiều ngang 4m, chiều dài 55m, trọng tải 10 tấn. Công trình đưa vào sử dụng giúp bà con đi lại an toàn, thuận tiện trong sinh lao động, học tập tại địa phương.

Được biết, công trình có tổng trị giá xây dựng 3,6 tỷ đồng do nhóm Phật tử, mạnh thường quân chùa Tường Nguyên phát tâm tài trợ, cùng bà con nhân dân địa phương góp công sức.