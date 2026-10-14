Chùa Tường Nguyên khánh thành cầu bê-tông số 595 tại tỉnh Đồng Tháp

Theo đó, chùa Tường Nguyên tổ chức khánh thành cầu Tường Nguyên 595 tại ấp Mỹ Trường A, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp.

Cầu Tường Nguyên 595 tại ấp Mỹ Trường A, xã Hậu Mỹ được đưa vào sử dụng - Ảnh: T.N

Công trình có chiều ngang 3m3, chiều dài 50m, trọng tải 10 tấn dầm thép bê-tông, tổng kinh phí 3,5 tỷ đồng do gia đình ông Phạm Văn Nguyện (Hòa Khánh, Cái Bè) tài trợ; cùng bà con nhân dân địa phương góp công sức.

Dịp này, chùa Tường Nguyên cũng tặng 50 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.