Chùa Tường Nguyên hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân ung bướu có hoàn cảnh khó khăn

Theo đó, Đại đức Thích Minh Phú cùng các thành viên trong đoàn đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần và trực tiếp trao hỗ trợ tạm ứng viện phí đến các bệnh nhân đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Đại đức Thích Minh Phú trao trao hỗ trợ viện phí đến bệnh nhân nghèo - Ảnh: T.N

Căn cứ vào phác đồ điều trị và hoàn cảnh thực tế của từng bệnh nhân, đoàn đã trao mức hỗ trợ từ 4 đến 5 triệu đồng mỗi trường hợp; riêng một số bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 10 triệu đồng. Chương trình góp phần chia sẻ chi phí điều trị và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người bệnh.

Được biết, toàn bộ chi phí thực hiện chương trình do Phật tử Peter Quách (Hoa Kỳ) phát tâm tài trợ thông qua sự kết nối của chùa Tường Nguyên.