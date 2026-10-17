Chưa trọn vẹn với Hồng Đào và Hữu Châu

Tính đến ngày 17/10/2026, Lên Hương thu về hơn 95 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam nhưng chưa thể chạm mốc 100 tỷ đồng. Sau hơn một tháng phát hành, bộ phim gần như chỉ còn rất ít suất chiếu tại một số rạp, khiến cơ hội bứt phá doanh thu trở nên khó khăn hơn.

Lên Hương chính thức khởi chiếu từ ngày 14/9/2026, trước đó có các suất chiếu đặc biệt từ ngày 11/9. Tính đến ngày 17/10, phim đã trải qua khoảng 33 ngày ngoài rạp.

Với doanh thu hơn 95 tỷ đồng, Lên Hương chỉ còn thiếu khoảng 5 tỷ đồng để gia nhập nhóm phim đạt trăm tỷ. Tuy nhiên, khi số lượng suất chiếu đã giảm đáng kể, việc hoàn thành cột mốc này không còn dễ dàng. Kết quả cũng khiến Hồng Đào và Hữu Châu chưa thể bổ sung thêm một phim trăm tỷ vào danh sách những tác phẩm điện ảnh mà cả hai từng tham gia.

Lên Hương thu về hơn 95 tỷ đồng tại phòng vé Việt Nam.

Một trong những yếu tố khiến Lên Hương gặp khó trong cuộc đua phòng vé là sự xuất hiện của Trại Buôn Người. Tác phẩm ra rạp ngày 25/9/2026, trong giai đoạn Lên Hương vẫn đang được trình chiếu, đồng thời nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ tốc độ tăng trưởng doanh thu. Sự cạnh tranh về suất chiếu và lựa chọn của khán giả khiến hành trình tiếp tục gia tăng doanh thu của Lên Hương trở nên thách thức hơn.

Dẫu vậy, việc chưa đạt 100 tỷ đồng không đồng nghĩa Lên Hương thất bại. Doanh thu phòng vé cần được nhìn nhận trong tương quan với quy mô phát hành, chi phí sản xuất, chiến lược quảng bá và nhiều yếu tố khác. Khi chưa có đầy đủ dữ liệu về ngân sách cũng như điểm hòa vốn, không thể chỉ dựa vào việc phim thiếu 5 tỷ đồng để chạm mốc trăm tỷ mà kết luận hiệu quả thương mại của tác phẩm.

Trong phim, Hồng Đào đảm nhận vai bà Mũi, người phụ nữ điều hành một trại hòm đang rơi vào cảnh ế khách. Nhân vật có vẻ ngoài cứng cỏi, thực tế nhưng cũng mang những tổn thương và mâu thuẫn riêng. Vai diễn tạo điều kiện để Hồng Đào kết hợp nét hài tự nhiên với những phân đoạn tâm lý giàu cảm xúc.

Hồng Đào và Hữu Châu trong phim Lên Hương.

Trong khi đó, Hữu Châu vào vai ông Năm, anh chồng của bà Mũi. Mối quan hệ giữa hai nhân vật tạo ra nhiều tình huống va chạm, vừa mang màu sắc hài hước vừa phản ánh những bất hòa trong gia đình. Sự tung hứng giữa Hồng Đào và Hữu Châu cũng là điểm đáng chú ý, bởi ngoài đời, cả hai đã quen biết và gắn bó hơn bốn thập kỷ.

Lên Hương do Khương Ngọc đạo diễn, kết hợp yếu tố hài, tâm lý gia đình và những tình huống căng thẳng xoay quanh trại hòm cùng các vấn đề tiền bạc, bệnh tật và bí mật giữa những người thân. Bộ phim không chỉ dựa vào tiếng cười mà còn khai thác những lựa chọn và mâu thuẫn của các nhân vật trong hoàn cảnh khó khăn.

Trước Lên Hương, Hồng Đào từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đạt doanh thu cao như Mai với khoảng 551 tỷ đồng, Chị Dâu với hơn 113 tỷ đồng và Mang Mẹ Đi Bỏ với doanh thu hàng trăm tỷ đồng theo các thống kê phòng vé. Hữu Châu cũng tham gia những tác phẩm ăn khách như Cua Lại Vợ Bầu và Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng.

Vì vậy, dù chưa chạm mốc 100 tỷ đồng, Lên Hương vẫn ghi nhận doanh thu hơn 95 tỷ đồng sau khoảng 33 ngày phát hành. Đây là kết quả đáng kể trong hành trình chiếu rạp của bộ phim, đồng thời cho thấy Hồng Đào và Hữu Châu vẫn có thêm một tác phẩm được khán giả đón nhận. Cột mốc trăm tỷ chưa thành hiện thực, nhưng không thể xem đó là thước đo duy nhất để đánh giá giá trị của bộ phim hay dấu ấn nghề nghiệp của hai nghệ sĩ.