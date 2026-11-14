Chưa tốt nghiệp đại học có được tiếp tục tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Còn nợ môn, giấy xác nhận sinh viên có đủ?

Trong câu hỏi gửi Bộ Quốc phòng, sinh viên Trần Quý Long cho biết anh thuộc khóa 2022-2026 của một trường đại học, chưa được cấp bằng vì còn nợ học phần. Nhận lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, anh nộp giấy xác nhận sinh viên cho Ban Chỉ huy quân sự xã nhưng không được chấp nhận giải quyết tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Qua Chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, sinh viên này đề nghị hướng dẫn giấy tờ để được tạm hoãn sang năm sau.

Khám sức khỏe công dân trong diện gọi nhập ngũ năm 2027 tại tỉnh Phú Thọ.

Về trường hợp này, cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nêu rõ: “nếu thời gian kéo dài thêm do lưu ban hoặc nợ môn sẽ không được tạm hoãn”.

Như vậy, việc còn học phần chưa hoàn thành, chưa được cấp bằng không tự kéo dài thời gian tạm hoãn theo diện sinh viên. Cần phân biệt thời gian học thêm do nợ môn với việc nhà trường xác định khóa học kéo dài.

Theo điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự, người đang học đại học hệ chính quy tại cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng hệ chính quy tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp được tạm hoãn trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Một phụ huynh phản ánh có con sinh năm 2004, thuộc khóa học 2022-2026, còn học phần chưa hoàn thành. Dù đã nộp xác nhận của trường, người con vẫn được địa phương thông báo thuộc diện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 vì hết thời gian khóa đào tạo.

Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng xác định thời gian tạm hoãn được tính theo một khóa đào tạo tập trung, từ ngày phải có mặt nhập học ghi trong giấy báo của trường đến khi tốt nghiệp khóa học. Việc đào tạo chỉ thực hiện ở một trình độ, liên tục, không gián đoạn.

Nếu nhà trường xác định khóa học kéo dài so với giấy báo nhập học, công dân làm đơn kèm giấy xác nhận khóa học, gửi Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đăng ký nghĩa vụ quân sự để xem xét, giải quyết.

Hướng dẫn này dành cho trường hợp nhà trường kéo dài khóa học, không mặc nhiên áp dụng với sinh viên học thêm do nợ môn.

Thôi cao đẳng để vào đại học có được hoãn tiếp?

Một công dân đang học cao đẳng chính quy, thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ, dự định thi lại đại học. Nếu đỗ, người này sẽ thôi cao đẳng để nhập học mới vào đại học chính quy và muốn biết có được tiếp tục tạm hoãn hay không.

Cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng cho biết: “công dân chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung đầu tiên”.

Chiến sĩ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Nguyễn

Theo đó, học tiếp các khóa khác không được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo diện học tập; một khóa học chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo. Với đào tạo liên thông, việc học phải liên tục, không gián đoạn.

Như vậy, trường hợp trên là thôi học cao đẳng để nhập học mới ở đại học, cần phân biệt với đào tạo liên thông. Công dân được hướng dẫn nộp đơn đề nghị tạm hoãn cùng giấy tờ liên quan qua Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi cư trú để tổng hợp, báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét.

Việc không còn lý do tạm hoãn cũng chưa đồng nghĩa chắc chắn được gọi nhập ngũ. Công dân còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn tuyển chọn theo quy định. Theo khoản 1 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch UBND cấp tỉnh là người quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Điều 30 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định, người học cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ có độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

Nhập ngũ, việc học được bảo đảm thế nào? Theo điểm b khoản 3 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự, hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được bảo lưu kết quả và tiếp nhận vào học nếu trước khi nhập ngũ đang học hoặc có giấy gọi vào học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.