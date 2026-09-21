Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027 chưa triển khai thí điểm thi trên máy tính.

Tại cuộc họp về Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, an toàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu bám sát định hướng đổi mới thi, tuyển sinh, lấy công bằng giữa các thí sinh làm nguyên tắc hàng đầu; chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính khi các điều kiện cần thiết được kiểm chứng và có thể triển khai đồng bộ.

“Trước mắt, chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027”, kết luận của Phó Thủ tướng nêu.

Lộ trình thí điểm cần tiến hành từng bước từ thấp đến cao, trước hết trong các hoạt động kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng, thi thử và các kỳ đánh giá phù hợp.

Qua đó kiểm chứng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi thi, năng lực tổ chức và mức độ thích ứng của học sinh trước khi áp dụng vào kỳ thi quốc gia có tính chất quyết định.

Khi các điều kiện đảm bảo đã phù hợp, đáp ứng yêu cầu thì có thể tiến tới tổ chức trên toàn quốc, đồng loạt để bảo đảm công bằng giữa các thí sinh.

Trước đó, tháng 8-2026, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương chuẩn bị điều kiện để từng bước thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và phòng chống gian lận bằng công nghệ cao trong hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2026-2027.