Chưa thực hiện ngay việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Tại họp báo quý III của UBND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát phương án tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo hướng điều chỉnh ở mức cần thiết, phù hợp thực tiễn.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 133 xã và 15 phường. (Ảnh: Dân Việt)

Tuy nhiên, Trung ương đang xây dựng hướng dẫn về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Bộ Nội vụ cũng được Chính phủ giao hướng dẫn việc sắp xếp tại các địa phương thực sự có nhu cầu, gắn với định hướng hình thành đơn vị hành chính cấp xã hạt nhân, tiêu biểu.

UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu việc sắp xếp phải thận trọng, khách quan, không thực hiện cơ học, tránh xáo trộn không cần thiết; đồng thời xem xét các yếu tố dân số, diện tích, địa lý, lịch sử, văn hóa, giao thông, không gian phát triển và năng lực quản trị.

“Trước mắt, Phú Thọ chưa thực hiện ngay việc tiếp tục điều chỉnh, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, mà chờ hướng dẫn thống nhất từ Trung ương”, lãnh đạo Sở Nội vụ Phú Thọ thông tin.

Trong thời gian chờ hướng dẫn, địa phương được yêu cầu tập trung làm việc, không để những thông tin chưa chính thức ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy. Khi có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của tỉnh, Sở Nội vụ Phú Thọ sẽ phối hợp với cơ quan, đơn vị cùng UBND xã/phường tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, hiện nay Trung ương không đặt vấn đề sắp xếp địa giới hành chính cấp xã do hệ thống đang vận hành ổn định, hiệu quả.

Trường hợp địa phương thấy thật sự cần thiết phải điều chỉnh, Bộ Nội vụ đề nghị căn cứ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy hoạch, thực tiễn quản trị và phù hợp nguyện vọng chính đáng của Nhân dân thì đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh phương án đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính phải khoa học, thận trọng, khả thi, tạo đồng thuận và phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đồng thời Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thành ủy phải chịu trách nhiệm về đề xuất đó.

Cả nước vẫn còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.