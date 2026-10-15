Chưa thống nhất giá điện, dự án trung tâm dữ liệu 2,1 tỷ USD tại TP.HCM gặp khó

Theo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM (HEPZA), dự án Trung tâm dữ liệu AI Factory tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, xã Củ Chi, đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào tháng 7/2026, với tổng vốn đăng ký 2,1 tỷ USD.

Việc tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.

Tuy nhiên, việc chưa thống nhất giá điện áp dụng cho trung tâm dữ liệu đang gây khó khăn cho quá trình triển khai. Nếu phải áp dụng giá điện kinh doanh thay vì giá điện sản xuất, chi phí vận hành dự án sẽ tăng đáng kể, ảnh hưởng đến phương án tài chính, khả năng bố trí vốn và kế hoạch khởi công.

Tại Hội nghị kinh tế - xã hội 9 tháng gắn với triển khai các dự án đầu tư, kích cầu trên địa bàn TP.HCM ngày 15/10, HEPZA kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Điện lực TP.HCM rà soát, hướng dẫn áp dụng giá điện phù hợp. Trường hợp vượt thẩm quyền, thành phố cần xin ý kiến Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Dự án SGI-HCM Campus được định hướng phát triển thành tổ hợp trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo quy mô lớn trên diện tích hơn 12ha, với công suất công nghệ thông tin 200MW và khả năng vận hành 100.000 GPU.

Dự án do Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc hợp tác với Accelerated Infrastructure Capital và VietinBank đầu tư, dự kiến khởi công trong quý IV/2026. Trước đó, dự án dự kiến khởi công ngày 29/8 nhưng đã lùi thời gian.

Cùng với việc tháo gỡ vướng mắc về giá điện, HEPZA kiến nghị thành phố đẩy nhanh đầu tư các dự án hạ tầng quy mô lớn, trong đó có Khu tổ hợp cảng Cái Mép Hạ (hạ lưu), Trung tâm logistics và Khu chức năng công nghiệp, đô thị, dịch vụ, với tổng vốn đầu tư đề xuất 204.658 tỷ đồng.

Đơn vị cũng đề nghị thành phố sớm giao thẩm quyền quản lý nhà nước đối với Khu thương mại tự do TP.HCM gắn với cảng biển Cái Mép Hạ, đồng thời phối hợp với các sở, ngành xử lý dứt điểm vướng mắc về đơn giá đất, giá thuê đất tại các khu công nghiệp trong những tháng cuối năm.

TP.HCM kiến nghị đẩy nhanh đầu tư hạ tầng, logistics và các khu chức năng gắn với cảng biển.

Khu thương mại tự do TP.HCM gắn với cảng biển Cái Mép Hạ được thành lập ngày 23/7/2026, có diện tích hơn 4.174ha tại phường Tân Phước và Tân Hải. Khu này được quy hoạch thành 3 khu chức năng, gồm 8 phân khu liền kề. Lộ trình phát triển dự kiến giai đoạn 2026-2030 tập trung đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư; giai đoạn 2031-2035 vận hành toàn diện và sau năm 2035 đẩy mạnh phát triển kinh tế biển.

Theo ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, từ đầu năm 2026, thành phố đã thu hút nhiều dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có các dự án quy mô lớn.

Hiện TP.HCM có 20 trung tâm dữ liệu đang hoạt động và 9 dự án trung tâm dữ liệu đang được đề xuất. Một số dự án đáng chú ý tập trung tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, các dự án của Tập đoàn G42 và khu vực Khu Công nghệ cao.

Trước nhu cầu điện ngày càng lớn, UBND TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu trên địa bàn.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, HEPZA, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các chủ đầu tư hạ tầng làm việc trực tiếp với nhà đầu tư để cập nhật địa điểm, quy mô, công suất thiết kế, nhu cầu sử dụng điện theo từng giai đoạn, công suất cực đại, thời điểm dự kiến vận hành và kế hoạch mở rộng dự án.

Thành phố cũng yêu cầu tổng hợp danh mục các trung tâm dữ liệu đang hoạt động, đang triển khai và đang nghiên cứu đầu tư, làm cơ sở xây dựng phương án cung cấp điện.

Đối với các trung tâm dữ liệu có nhu cầu phụ tải lớn, phương án cấp điện phải được tính toán đồng bộ với khả năng cung cấp của hệ thống điện khu vực và toàn thành phố, bảo đảm đáp ứng nhu cầu theo từng giai đoạn đầu tư. Các công trình phục vụ dự án đã xác định rõ địa điểm, công suất, tiến độ và có cam kết cụ thể từ nhà đầu tư sẽ được ưu tiên.