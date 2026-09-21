Chưa thí điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính năm 2027

Phương án tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính đối với một số thí sinh từ năm 2027 sẽ chưa được triển khai. Đây là nội dung được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về đề án tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính và các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử.

Việc đổi mới phương thức thi phải đặt nguyên tắc công bằng giữa các thí sinh lên hàng đầu. Thi trên máy tính chỉ được xem xét khi các điều kiện về hạ tầng, công nghệ, ngân hàng câu hỏi và tổ chức thi đã được kiểm chứng an toàn, có thể triển khai đồng bộ.

Trước mắt, Bộ Giáo dục và Đào tạo được yêu cầu xây dựng lộ trình thí điểm từng bước, trước hết ở các hoạt động kiểm tra thường xuyên, thi giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng và thi thử.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo từng đề xuất năm 2027 là giai đoạn chuyển tiếp, kết hợp thi trên máy tính và thi trên giấy tại các địa phương có điều kiện phù hợp./.