Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính vào năm 2027

Nội dung này được nêu trong kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu đầy đủ các ý kiến góp ý để hoàn thiện, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, an toàn.

Phó Thủ tướng yêu cầu bám sát định hướng đổi mới thi, tuyển sinh, lấy công bằng giữa các thí sinh làm nguyên tắc hàng đầu; chỉ tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính khi các điều kiện cần thiết được kiểm chứng và có thể triển khai đồng bộ.

“Trước mắt, chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027”, kết luận của Phó Thủ tướng nêu.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Phạm Công

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT nghiên cứu lộ trình từng bước triển khai thi trên máy tính, trước hết áp dụng trong kiểm tra, đánh giá thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng, thi thử và các kỳ đánh giá phù hợp. Qua đó, Bộ có thể kiểm chứng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi, năng lực tổ chức và mức độ thích ứng của học sinh trước khi áp dụng cho các kỳ thi quốc gia có tính quyết định.

Khi các điều kiện đáp ứng yêu cầu, việc thi trên máy tính có thể được tổ chức đồng loạt trên toàn quốc nhằm bảo đảm công bằng giữa các thí sinh.

Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo Đề án theo hướng thí điểm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. Các khoản đầu tư mới phải phục vụ nhiều mục đích giáo dục, bảo đảm hiệu quả lâu dài và không ảnh hưởng đến những nhiệm vụ cấp thiết hơn của ngành.

Về phòng, chống gian lận thi cử, Phó Thủ tướng yêu cầu ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ thi phải quán triệt đầy đủ quy định, hành vi bị cấm, hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm.

Bộ GD-ĐT cần rà soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và quy định pháp luật liên quan, kịp thời sửa đổi, bổ sung để nhận diện các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao. Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cố tình vi phạm phải bị xử lý nghiêm; trường hợp cán bộ, giáo viên tiếp tay, tổ chức hoặc bao che gian lận có thể bị kỷ luật, đình chỉ công tác hoặc buộc thôi việc.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giám sát bằng công nghệ có trọng tâm, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải. Bộ GD-ĐT được giao xây dựng lộ trình lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của kỳ thi, trước hết ở các kỳ thi quốc gia, kỳ thi quy mô lớn và những khâu có nguy cơ cao, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đầy đủ các chế tài hiện hành, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật, kể cả pháp luật hình sự (nếu cần thiết), nhất là với hành vi tổ chức gian lận các kỳ thi quan trọng, kỳ thi quốc gia.