Chưa thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính để bảo đảm công bằng

Yêu cầu này được nêu trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính và các giải pháp phòng, chống gian lận thi cử.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Hà Nội.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất tổ chức thi trên máy tính theo lộ trình, trước mắt áp dụng tại những địa phương, điểm thi có đủ cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, thay vì triển khai đồng loạt.

Theo phương án này, năm 2027, thí sinh ở một số nơi sẽ thi trên máy tính, trong khi những nơi khác vẫn thi trên giấy. Đây được xem là giai đoạn chuyển tiếp, với yêu cầu bảo đảm tương đương về đánh giá và giá trị sử dụng của kết quả thi. Sau đó, việc thi trên máy tính sẽ được mở rộng khi đủ điều kiện, thay vì chạy theo tiến độ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu công bằng giữa các thí sinh phải được đặt lên hàng đầu trong quá trình đổi mới thi, tuyển sinh. Thi trên máy tính chỉ được triển khai khi công nghệ, hạ tầng và các điều kiện liên quan được kiểm chứng về an toàn, đồng thời có thể áp dụng đồng bộ. "Trước mắt, chưa tổ chức thí điểm thi trên máy tính đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027", kết luận nêu.

Thay vì đưa ngay vào kỳ thi quốc gia, Bộ được yêu cầu nghiên cứu thí điểm từng bước, trước hết ở các bài kiểm tra thường xuyên, giữa kỳ, cuối kỳ, khảo sát chất lượng và thi thử.

Qua quá trình này, ngành giáo dục có thể kiểm tra độ ổn định của công nghệ, hạ tầng kỹ thuật, ngân hàng câu hỏi, khả năng tổ chức và mức độ đáp ứng của học sinh trước khi áp dụng vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, hoàn thiện đề án theo hướng thí điểm và tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có. "Mọi đầu tư mới phải được sử dụng với nhiều mục đích phục vụ hoạt động giáo dục, có hiệu quả lâu dài, không ảnh hưởng tới các nhiệm vụ cấp thiết hơn của ngành giáo dục", theo kết luận.

Việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính được đề cập từ năm 2019. Hai năm trước, Bộ GD&ĐT bắt đầu thử nghiệm hình thức này.

Cuối năm học vừa qua, hơn 36.000 thí sinh tại 15 tỉnh, thành phố tham gia thử nghiệm thi trên máy tính. Bộ đánh giá kết quả bước đầu cho thấy hệ thống vận hành ổn định và có thể triển khai trong điều kiện thực tế của Việt Nam.

Về phòng, chống gian lận thi cử, Phó Thủ tướng yêu cầu ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ kiểm tra, thi, quán triệt đầy đủ quy định, những hành vi bị cấm, hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm quy chế.

Bộ GD&ĐT được giao rà soát toàn diện quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định pháp luật liên quan, kịp thời sửa đổi, bổ sung để nhận diện các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận bằng AI và thiết bị công nghệ cao.

Cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên cố tình vi phạm phải bị xử lý nghiêm. Cán bộ, giáo viên tiếp tay, tổ chức hoặc bao che gian lận có thể bị kỷ luật, đình chỉ công tác hoặc buộc thôi việc.

Việc giám sát bằng công nghệ cần tập trung vào những khâu, khu vực có nguy cơ cao, tránh đầu tư dàn trải. Bộ GD&ĐT xây dựng lộ trình lắp camera tại các khu vực trọng yếu của kỳ thi, trước hết ở kỳ thi quốc gia, các kỳ thi quy mô lớn và những khâu có nguy cơ gian lận cao, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026.

Phó Thủ tướng giao Bộ Công an rà soát các chế tài hiện hành, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật, kể cả pháp luật hình sự nếu cần, nhất là với hành vi tổ chức gian lận trong các kỳ thi quan trọng, kỳ thi quốc gia.

Các phương thức gian lận mới cũng cần được nhận diện để kịp thời phát hiện, xử lý các đường dây sản xuất, mua bán, cung cấp thiết bị, phần mềm và dịch vụ phục vụ gian lận thi cử.