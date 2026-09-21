Chưa thể thông tuyến đường tỉnh 316E, tại Km11 qua xã Xuân Đài

Hiện trạng điểm sạt lở sáng 21/9.

Sáng 21/9, trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Hà Ngọc Bảy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo xã đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra tình hình và chỉ đạo các lực lượng khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện tham gia giao thông. Tuy nhiên, đến sáng ngày 21/9 vẫn chưa thể thông tuyến do khu vực trên đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Chính quyền địa phương cho biết, qua kiểm tra thực tế, tại khu vực Km11, tuyến đường tỉnh 316E hiện vẫn đang xuất hiện điểm sạt lở đất, đá, nguy cơ sạt trượt tiếp diễn còn cao.

UBND xã chỉ đạo lực lượng chức năng dựng biển cảnh báo, không cho người dân và phương tiện đi qua khu vực sạt lở.

UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã và các lực lượng liên quan duy trì lực lượng trực tại khu vực, hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển qua đường tránh an toàn, cảnh báo nguy hiểm tại khu vực sạt lở; tiếp tục kiểm tra toàn bộ khu vực xung quanh, chủ động phát hiện những vị trí có nguy cơ sạt trượt tiếp diễn.

Hiện, các lực lượng chức năng của xã tiếp tục theo dõi khu vực sạt trượt.

UBND xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, chủ động phương án xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trước các tình huống phát sinh; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân hạn chế đi qua khu vực có nguy cơ sạt lở; chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông.

Trước tình hình trên, lãnh đạo xã Xuân Đài đã báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng để đề nghị hỗ trợ phương án bảo đảm giao thông. Sở Xây dựng đã huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với xã Xuân Đài khẩn trương mở đường tránh qua khu vực sạt trượt, phục vụ việc đi lại.