Cục Thuế vừa thay mặt Bộ Tài chính giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về xử lý tiền thuế nợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế.

Khuyến nghị của Thuế tỉnh Bắc Ninh, người nộp thuế cần chủ động nộp thuế để tránh bị tạm hoãn xuất cảnh.

Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị không áp dụng tràn lan biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thuộc trạng thái 06 (không hoạt động tại địa chỉ đăng ký), gây bức xúc trong cộng đồng doanh nghiệp. Việc này cũng ảnh hưởng đến quyền tự do đi lại, cơ hội tìm kiếm việc làm và phục hồi kinh tế của công dân.

VCCI đề xuất Nghị quyết cần quy định rõ chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi có quyết định ấn định khoản nợ thuế cụ thể bằng văn bản vượt ngưỡng nhất định, chẳng hạn trên 200 triệu đồng đối với cá nhân, hộ kinh doanh và trên 1 tỷ đồng đối với doanh nghiệp. Đồng thời, người nộp thuế phải cố tình chây ỳ sau khi đã được tống đạt thông báo hợp lệ.

Đồng thời, VCCI kiến nghị cần có cơ chế bảo vệ người bị giả mạo thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp.

Giải trình kiến nghị này, cơ quan soạn thảo cho biết dự thảo đã có quy định bảo vệ người bị mạo danh. Theo đó, khi nhận được văn bản của công an xác nhận đã tiếp nhận và đang giải quyết vụ việc, cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp đã ban hành quyết định, cơ quan thuế sẽ hủy bỏ theo quy định.

Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo không đồng ý giải tỏa toàn bộ biện pháp cưỡng chế thuế và tạm đình chỉ ghi nhận thông tin nhân thân ngay khi có văn bản tiếp nhận phản ánh bị mạo danh. Lý do là văn bản này chưa đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm, chủ thể có nghĩa vụ thuế và tính hợp pháp của biện pháp cưỡng chế. Người bị phản ánh cũng có thể còn những khoản nợ thuế không liên quan đến vụ việc.

Đối với kiến nghị của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) về việc làm rõ trường hợp người nộp thuế thuộc trạng thái 06 nhưng không có nợ thuế, cơ quan soạn thảo cho biết cần đối chiếu số liệu tại thời điểm trước khi ban hành thông báo với các nghĩa vụ phát sinh sau đó.

Dự thảo hiện tập trung tháo gỡ vướng mắc cho người nộp thuế thuộc trạng thái 03 và 06, không sửa đổi chung điều kiện tạm hoãn xuất cảnh đối với tất cả người thuộc trạng thái 06. Vì vậy, kiến nghị của VTCA chưa được bổ sung vào dự thảo mà sẽ tiếp tục được rà soát trong quá trình hoàn thiện pháp luật về quản lý thuế.

Cục Thuế cho biết, theo số liệu lũy kế đến ngày 31/10/2026, cơ quan thuế các cấp đã ban hành trên 250.000 thông báo tạm hoãn xuất cảnh, trong đó trên 240.000 trường hợp là chủ doanh nghiệp, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Qua triển khai, gần 30.000 người nộp thuế đã chủ động thực hiện nghĩa vụ; riêng nhóm thuộc trạng thái 06 có khoảng 20.000 trường hợp hoàn thành nghĩa vụ và được hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh.

Cơ quan thuế cho biết, việc hủy bỏ biện pháp này được thực hiện tự động thông qua cơ chế trao đổi thông tin điện tử giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an. Thời gian xử lý còn khoảng 5-7 phút sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ.

Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu cung cấp thông tin về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trên ứng dụng VNeID. Ngành Thuế cũng nghiên cứu mở rộng cảnh báo qua tin nhắn SMS, công ty lữ hành, đại lý vé máy bay, eTax Mobile và Cổng thông tin điện tử ngành Thuế.