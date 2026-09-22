Chùa Thanh Lâm tổ chức Tết Trung thu và tặng 500 phần quà cho thiếu nhi người dân tộc

Các em thiếu nhi về chùa vui Tết Trung thu

Chương trình Tết Trung thu với nhiều tiết mục giao lưu, phục vụ thiếu nhi như: múa lân, kịch chú Cuội, chị Hằng, vui chơi cùng thỏ ngọc và được trả lời những câu hỏi hay liên quan đến văn hoá và lịch sử...

Ban Tổ chức đã trao 500 phần quà trung thu, mỗi em nhận một phần quà bao gồm: Lồng đèn, bánh trung thu, kẹo, sữa, bim bim. Mỗi phần quà có giá trị 60.000 đồng.

Sư cô Thích nữ Tín Lạc, Trưởng ban Tổ chức cùng các em thiếu nhi

Tham dự chương trình có Sư cô Thích nữ Tín Lạc, trụ trì chùa Thanh Lâm, Trưởng ban Tổ chức; ông Nguyễn Quang Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Tân Khai; cùng đại diện cấp lãnh đạo chính quyền phường Tân Khai, Đoàn Thanh niên phường và Ban lãnh đạo khu phố Đồng Nơ; bà An Huyền Vi, đại diện cho Công ty Giấy Thuận An, nhà tại trợ chính cùng mạnh thường quân, phụ huynh, sinh viên Trường Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông TP.HCM đã hỗ trợ tổ chức; cùng 500 em học sinh nghèo các dân tộc đồng về tham dự và vui chơi.