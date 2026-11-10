Chùa Tây Phương - Vẻ đẹp trầm mặc của di sản kiến trúc Phật giáo xứ Đoài

Cổng vào Chùa Tây Phương với kiến trúc cổ kính, trang nghiêm, đón chào du khách thập phương

Bậc đá dẫn lên Chùa Tây Phương, con đường quen thuộc đưa du khách và Phật tử đến với không gian tâm linh cổ kính

Cổng nội tự với mái ngói rêu phong, mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống

Kiến trúc cổ trong khuôn viên Chùa Tây Phương với mái ngói truyền thống, phía trước là khoảng sân gạch và bàn hương án

Bàn lễ đặt trước chính điện với hương hoa, lễ vật được du khách và Phật tử dâng cúng

Bàn lễ đặt trước chính điện với hương hoa, lễ vật được du khách và Phật tử dâng cúng

Khu vực thờ tự bàn thờ Đức Ông trong Chùa Tây Phương

Khu vực thờ tự bàn thờ Tổ Mẫu trong chùa

Chi tiết mái đao và đầu đốc mang đậm nghệ thuật kiến trúc cổ của Chùa Tây Phương

Chi tiết mái đao và đầu đốc mang đậm nghệ thuật kiến trúc cổ của Chùa Tây Phương

Các đầu đao cong vút trang trí hình rồng trên mái chùa, thể hiện kỹ thuật chạm khắc và mỹ thuật dân gian đặc sắc

Các đầu đao cong vút trang trí hình rồng trên mái chùa, thể hiện kỹ thuật chạm khắc và mỹ thuật dân gian đặc sắc

Tháp cổ trong khuôn viên Chùa Tây Phương, ẩn mình dưới những tán cây xanh

Một cây đèn đá đặt trước công trình kiến trúc trong khuôn viên chùa

Tràng phan nhiều màu sắc được treo ở hiên chùa

Những lá cờ Phật giáo rủ xuống trong khung cảnh lặng gió

Du khách đang di chuyển vào bên trong gian thờ chính của ngôi chùa

Phật tử thành tâm hành lễ tại gian thờ trong

Phật tử thành tâm hành lễ tại gian thờ trong

Các tăng ni, phật tử trò chuyện thân tình trong không gian thanh tịnh của sân chùa

Người dân đang quét dọn lá cây, giữ gìn cảnh quan sạch sẽ cho khu vực sân chùa

Bà cụ bán hàng rong ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá trong khuôn viên chùa, nở nụ cười vui vẻ