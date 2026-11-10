Chùa Tây Phương - Vẻ đẹp trầm mặc của di sản kiến trúc Phật giáo xứ Đoài

Cổng vào Chùa Tây Phương với kiến trúc cổ kính, trang nghiêm, đón chào du khách thập phương
Bậc đá dẫn lên Chùa Tây Phương, con đường quen thuộc đưa du khách và Phật tử đến với không gian tâm linh cổ kính
Cổng nội tự với mái ngói rêu phong, mang đậm dấu ấn kiến trúc truyền thống
Kiến trúc cổ trong khuôn viên Chùa Tây Phương với mái ngói truyền thống, phía trước là khoảng sân gạch và bàn hương án
Bàn lễ đặt trước chính điện với hương hoa, lễ vật được du khách và Phật tử dâng cúng
Bàn lễ đặt trước chính điện với hương hoa, lễ vật được du khách và Phật tử dâng cúng
Khu vực thờ tự bàn thờ Đức Ông trong Chùa Tây Phương
Khu vực thờ tự bàn thờ Tổ Mẫu trong chùa
Chi tiết mái đao và đầu đốc mang đậm nghệ thuật kiến trúc cổ của Chùa Tây Phương
Chi tiết mái đao và đầu đốc mang đậm nghệ thuật kiến trúc cổ của Chùa Tây Phương
Các đầu đao cong vút trang trí hình rồng trên mái chùa, thể hiện kỹ thuật chạm khắc và mỹ thuật dân gian đặc sắc
Các đầu đao cong vút trang trí hình rồng trên mái chùa, thể hiện kỹ thuật chạm khắc và mỹ thuật dân gian đặc sắc
Tháp cổ trong khuôn viên Chùa Tây Phương, ẩn mình dưới những tán cây xanh
Một cây đèn đá đặt trước công trình kiến trúc trong khuôn viên chùa
Tràng phan nhiều màu sắc được treo ở hiên chùa
Những lá cờ Phật giáo rủ xuống trong khung cảnh lặng gió
Du khách đang di chuyển vào bên trong gian thờ chính của ngôi chùa
Phật tử thành tâm hành lễ tại gian thờ trong
Phật tử thành tâm hành lễ tại gian thờ trong
Các tăng ni, phật tử trò chuyện thân tình trong không gian thanh tịnh của sân chùa
Người dân đang quét dọn lá cây, giữ gìn cảnh quan sạch sẽ cho khu vực sân chùa
Bà cụ bán hàng rong ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá trong khuôn viên chùa, nở nụ cười vui vẻ
Minh Nguyên - Quỳnh Thu - Thanh Nga - Trí Dũng