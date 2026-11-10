Chùa Tam Chúc - vẻ đẹp giữa non nước và miền tâm linh

Nằm giữa hồ nước mênh mông và những dãy núi đá vôi trùng điệp, quần thể chùa Tam Chúc (Ninh Bình) gây ấn tượng bởi không gian kiến trúc Phật giáo quy mô lớn, dấu tích văn hóa bản địa. Qua từng khung hình, vẻ đẹp của Tam Chúc hiện lên không chỉ ở cảnh sắc, công trình, mà còn ở chiều sâu văn hóa, tín ngưỡng của vùng đất này.

Quần thể chùa Tam Chúc tạo nên diện mạo đặc trưng của một điểm đến văn hóa, tâm linh ở Ninh Bình.

Đời sống tâm linh của Tam Chúc được thể hiện qua những hoạt động chiêm bái và thực hành tín ngưỡng của người dân, phật tử.

Phía dưới điện Quan Âm là vườn cột kinh và cổng tam quan.

Chùa Ngọc tọa lạc trên đỉnh núi Thất Tinh cao 468m, bên trong tôn trí pho tượng Đức Phật bằng hồng ngọc nguyên khối nặng 4.000 kg.

Nhà khách Thủy Đình là một trong những công trình nổi bật tại quần thể Tam Chúc, gắn với dấu mốc đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019 được tổ chức tại đây.

Chùa Tam Chúc được xây dựng theo thứ tự trục thần đạo gồm: Chùa Ngọc - điện Tam Thế - điện Pháp Chủ - điện Quan Âm - vườn Cột Kinh - cổng Tam Quan - hồ Tam Chúc.