Chùa Tam Chúc rộn ràng ngày hội 45 năm Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Chư Tôn đức lãnh đạo GHPGVN, Chư Tôn đức Ban Văn hoá Trung ương GHPGVN và các đại biểu, phật tử đã có hành trình trải nghiệm và thiền định trên du thuyền tại khu du lịch Tam Chúc. Ảnh: Đình Minh

Sau đó, các Chư Tôn tiến về khu vực tổ chức các sự kiện trưng bày, triển lãm, dự tọa đàm với chủ đề "Thư pháp Quốc ngữ trong không gian văn hóa Phật giáo: Nền tảng, giá trị và hướng phát triển". Ảnh: Đình Minh

Hoạt động góp phần tạo nên điểm nhấn văn hóa, tâm linh trong chuỗi chương trình kỷ niệm 45 năm thành lập Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN. Ảnh: Đình Minh

Hòa thượng Thích Thọ Lạc – Ủy viên Ban Thường trực HĐTS, Trưởng ban Văn hóa Trung ương GHPGVN cùng các đại biểu khách quý thành kính niêm hương, bạch Phật tại Tam bảo - Tam quan nội chùa Tam Chúc. Ảnh: Đình Minh

Ông Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam dâng hương tại Tam bảo - Tam quan nội chùa Tam Chúc. Ảnh: Đình Minh

Các tiết mục nghệ thuật được biểu diễn trước khi diễn ra triển lãm và thiền trà thư pháp. Ảnh: Đình Minh

Ông Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam và ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết dự buổi triển lãm và thiền trà thư pháp với chủ đề 'Thư pháp Quốc ngữ trong không gian văn hóa Phật giáo: Nền tảng, giá trị và hướng phát triển',. Ảnh: Đình Minh

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm và thiền trà thư pháp. Ảnh: Đình Minh

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các tác phẩm thư pháp, nơi chữ viết được kết hợp với nghệ thuật tạo hình và chiều sâu tư tưởng. Ảnh: Đình Minh

Ngay sau đó, đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề 'Thư pháp Quốc ngữ trong không gian văn hóa Phật giáo: Nền tảng, giá trị và hướng phát triển'. Ảnh: Lê Khánh

Các đại biểu, phật tử dự buổi tọa đàm. Ảnh: Lê Khánh

Ông Nguyễn Văn Thanh – Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu đề dẫn tại tọa đàm. Ảnh: Lê Khánh

Các đại biểu trình bày tham luận tại tọa đàm. Ảnh: Lê Khánh