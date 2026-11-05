Chùa Tà Miệt trên - nơi ghi dấu lịch sử cách mạng An Giang

Chính quyền địa phương tặng quà cho chùa Tà Miệt trên.

Theo lịch sử Đảng bộ tỉnh An Giang, ngày 20/12/1960, Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tỉnh An Giang được thành lập tại bãi đá Chài, Núi Tô, gồm 14 ủy viên. Ngày 20/2/1961, lễ ra mắt Mặt trận được tổ chức tại chùa Tà Miệt trên, thuộc vùng Bảy Núi.

Tại buổi lễ, Giáo sư Bùi Đức Tâm đọc lời hiệu triệu, kêu gọi các tầng lớp nhân dân, binh sĩ và công chức yêu nước đoàn kết đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, hướng đến mục tiêu thành lập chính phủ liên minh dân tộc, dân chủ.

Sự ra đời của Mặt trận góp phần tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát động phong trào đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ vùng giải phóng, phối hợp với lực lượng vũ trang chống các cuộc càn quét, lấn chiếm của địch.

Chùa Tà Miệt trên là địa điểm ghi dấu một sự kiện quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của tỉnh An Giang và vùng Bảy Núi.