Chùa Sùng Đức tổ chức Trung thu cho học sinh các lớp phổ cập tại chùa

160 học sinh các lớp phổ cập cấp I, II đang học tại Lớp phổ cập chùa Sùng Đức

Tham dự có Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận, trụ trì chùa Sùng Đức; quý thầy cô giáo, các mạnh thường quân cùng các em học sinh.

Dịp này, chùa Sùng Đức và các mạnh thường quân đã trao quà Trung thu đến 160 học sinh, góp thêm niềm vui và động viên các em trong học tập.

Ni trưởng Thích Nữ Mỹ Thuận chia sẻ tại buổi tặng quà

Phát biểu tại chương trình, Ni trưởng Thích nữ Mỹ Thuận chia sẻ Trung thu không chỉ là ngày hội dành cho thiếu nhi mà còn là dịp để cộng đồng dành sự quan tâm, sẻ chia với các em, đặc biệt là những học sinh còn gặp khó khăn trong điều kiện học tập.

Ni trưởng mong những phần quà và sự đồng hành của chư Tăng Ni, thầy cô, Phật tử, mạnh thường quân sẽ là nguồn động viên để các em chăm ngoan, tiếp tục nỗ lực học tập.

Các em học sinh vui Tết Trung thu tại chùa Sùng Đức

Trong chương trình, các em học sinh còn tham gia biểu diễn văn nghệ, giao lưu, tạo không khí vui tươi trong ngày hội Trung thu.

Thay mặt các học sinh, đại diện các em đã bày tỏ lời cảm ơn đến chùa Sùng Đức, quý thầy cô và các mạnh thường quân đã quan tâm, tổ chức chương trình và trao tặng những phần quà nhân dịp Tết Trung thu.