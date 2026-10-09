Nhằm đưa khán giả khám phá những không gian mang đậm bản sắc ấy, tập 16 của chương trình truyền hình thực tế Khám phá Đồng Nai do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (ĐNNRTV) thực hiện sẽ mang đến chủ đề: “Chùa Sóc Lớn - Dấu ấn kiến trúc và văn hóa Khmer tại Đồng Nai”. Đồng hành và kết nối trong chuyến đi giàu trải nghiệm này là 2 MC quen thuộc: Minh Tuyết và Diệu Hiền.

Chùa Sóc Lớn hiện tọa lạc tại xã Lộc Hưng, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Tiến Dũng

Điểm dừng chân của hành trình lần này là chùa Sóc Lớn, tọa lạc tại xã Lộc Hưng, thành phố Đồng Nai. Được khởi công xây dựng từ năm 1928, đặt đá xây chính điện năm 1931 và khánh thành vào năm 1937, ngôi chùa đã trải qua gần một thế kỷ hiện diện cùng nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ trọn vẹn những nét đặc trưng của kiến trúc Khmer nguyên bản. Nổi bật trong tổng thể là chánh điện uy nghi tọa lạc trên nền cao, với những lớp mái nhiều tầng mềm mại, cùng hệ thống hoa văn chạm khắc tinh xảo như tượng tiên nữ, chim thần Krut và rắn Naga trải dọc hành lang.

Ngày 15-12-2004, chùa Sóc Lớn đã vinh dự được xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh. Đặc biệt, năm 2016, ngôi chùa còn được bình chọn vào Top 100 điểm du lịch văn hóa tâm linh được yêu thích nhất của Việt Nam.

Chùa Sóc Lớn nổi bật với kiến trúc Phật giáo Khmer đặc sắc, hài hòa cùng không gian cây xanh, ruộng đồng bao quanh, tạo nên vẻ trang nghiêm, thanh bình giữa vùng đất Lộc Hưng. Ảnh: Tiến Dũng

Đến với chùa Sóc Lớn trong tập phát sóng này, qua cuộc gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp cùng Thượng tọa Thạch Nê - Trụ trì chùa Sóc Lớn, khán giả sẽ được lắng nghe những câu chuyện ý nghĩa của ngôi chùa hàng trăm tuổi. Nơi đây không chỉ là không gian linh thiêng để thờ tự, mà còn là chiếc nôi nuôi dưỡng tinh thần, nơi các lớp học chữ Khmer được duy trì, những bài học đạo lý được truyền dạy và các nghi lễ văn hóa truyền thống được thế hệ trẻ tiếp nối.

Thượng tọa Thạch Nê giới thiệu với hai MC chương trình “Khám phá Đồng Nai” về kiến trúc, nghệ thuật trang trí và những giá trị văn hóa, tôn giáo đặc sắc tại chùa Sóc Lớn. Ảnh: Tiến Dũng

Từ những đường nét kiến trúc lộng lẫy đến các hoạt động sinh hoạt tôn giáo, chùa Sóc Lớn thực sự là một không gian văn hóa sống động, gắn bó mật thiết với nhịp sống của đồng bào Khmer vùng đất Đồng Nai. Mỗi khuôn hình, mỗi góc máy trong chương trình sẽ là một lăng kính chân thực đưa quý vị chạm đến vẻ đẹp của sự giao thoa văn hóa và tín ngưỡng.

Chánh điện mới chùa Sóc Lớn khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2028, nổi bật với kiến trúc mái nhiều tầng, góp phần tạo điểm nhấn cho không gian văn hóa Phật giáo Khmer ở Đồng Nai. Ảnh: Tiến Dũng

Kính mời quý vị đón xem chương trình truyền hình thực tế Khám phá Đồng Nai tập 16 với chủ đề: “Chùa Sóc Lớn - Dấu ấn kiến trúc và văn hóa Khmer tại Đồng Nai”. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 10h15 thứ Hai, ngày 12-10-2026 trên kênh ĐNNRTV1 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Hãy cùng MC Minh Tuyết và Diệu Hiền tận hưởng không gian văn hóa Khmer rực rỡ và khám phá những giá trị di sản đang được gìn giữ ngay trên quê hương Đồng Nai nhé!