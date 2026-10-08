Chưa rõ chất lượng phim Bò Sữa Bay sẽ ra sao, nhưng nhạc phim xứng đáng 10 điểm

Sau bài hát Gói Con Tim Làm Quà, nhà sản xuất phim điện ảnh Bò Sữa Bay tung tiếp MV Lỡ Thương Nhau. Giai điệu pha trộn chất Disco thịnh hành của thập niên 1990, phủ màu hoài niệm cho câu chuyện của bài hát và bộ phim.

Câu chữ mộc mạc là lời thủ thỉ của chàng trai dành tặng người con gái anh yêu, thổ lộ ước mong chung đôi một đời. Đoạn điệp khúc gieo vần duyên dáng, ý tứ chân phương mà ngọt ngào cuốn hút người nghe, vẽ nên khung cảnh rước dâu ấm cúng và lãng mạn. Với những lời ca như thế, Lỡ Thương Nhauđược đánh giá đầy tiềm năng để trở thành "bản hit quốc dân" mỗi mùa cưới hỏi.

Ngọc Xuân dịu dàng bên Võ Điền Gia Huy, lí lắc bên Nguyễn Hùng.

Trên nền nhạc làm người ta muốn yêu đời yêu người, từng cặp đôi của bộ phim được hé lộ. Ngọc Xuân đẹp dịu dàng với tà áo dài đỏ, sánh đôi hạnh phúc bên Võ Điền Gia Huy bảnh bao, lịch thiệp. Nguyễn Hùng hiện diện với dáng vẻ chân chất của một anh công nhân nông trường bò sữa, có những khoảnh khắc sóng đôi bên hai người đẹp Tiểu Vy và Ngọc Xuân, dự báo “bùng binh” ái tình vừa phức tạp vừa hài hước trên màn ảnh. Trong khi, Huy Tít - Hải Vy lại mang đến cảm giác trầm ổn, chín muồi của một cặp đôi bên nhau đã lâu, với những cử chỉ quan tâm nhẹ nhàng mà sâu đậm.

Phim mang đến bùng binh tình cảm đầy rắc rối.

Nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hùng cho biết khi nhận “đề bài” sáng tác một ca khúc dành cho nhân vật Trâu do mình thể hiện, anh đã thực hiện một bản demo khác. Tuy nhiên, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt nhận định ca khúc đó chưa đủ vui cho một số cảnh hài hước trong phim nên Nguyễn Hùng sáng tác một bài khác, và thế là Lỡ Thương Nhaura đời. Nguyễn Hùng tiết lộ đã viết riêng cho bộ phim 5 ca khúc, trong đó 4 bài được đưa vào phim, khiến khán giả càng tò mò xem các ca khúc tiếp theo sẽ ấn tượng ra sao.