Chưa ra rạp chính thức, Út Lan 2 đã 'càn quét' hơn 14,7 tỷ đồng doanh thu

“Út Lan 2” đang trở thành một trong những cái tên gây chú ý tại phòng vé Việt những ngày cuối tháng 9. Bộ phim của đạo diễn Trần Trọng Dần có các suất chiếu sớm từ 19h ngày 18/9, sau đó tiếp tục phục vụ khán giả trong ngày 19 và 20/9.

Chỉ trong thời gian ngắn kể từ khi mở bán vé, bộ phim đã liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu đáng chú ý. Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, đến sáng 20/9, tổng doanh thu của phim đã vượt 14,7 tỷ đồng, đồng thời đứng thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu theo ngày.

Tổng doanh thu “Út Lan 2”, tính đến sáng 20/9. Nguồn: Box Office Vietnam

Trước đó, trong ngày đầu tiên có suất chiếu đặc biệt, bộ phim từng vươn lên vị trí dẫn đầu doanh thu trong ngày, cạnh tranh trực tiếp với những tác phẩm đang được chú ý tại phòng vé. “Út Lan 2” sẽ chính thức khởi chiếu trên toàn quốc vào ngày 25/9, vì vậy, doanh thu hiện tại chủ yếu phản ánh lượng vé bán trước và nhu cầu trải nghiệm tác phẩm trong thời gian chiếu sớm.

Sau thành công của phần đầu, “Út Lan 2” tiếp tục được đạo diễn Trần Trọng Dần xây dựng trong không gian làng quê sông nước Nam Bộ. Lần này, câu chuyện bắt đầu từ sự xuất hiện của một con rắn hai đầu tại một ngôi làng ven sông. Sau đó, hàng loạt cái chết bí ẩn xảy ra, kéo theo những bí mật từng bị chôn giấu trong quá khứ.

Những yếu tố tâm linh tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong diễn biến phim. Bên cạnh các truyền thuyết dân gian, tác phẩm khai thác những chất liệu gắn với tín ngưỡng và phong tục vùng sông nước như tục Hà Bá đón dâu, thủy táng hay những nghi thức liên quan đến luyện máu rắn.

Không gian của phim cũng góp phần tạo nên màu sắc riêng. Phần lớn câu chuyện diễn ra giữa rừng cây, mặt nước và những con thuyền, tạo cảm giác biệt lập cho ngôi làng và các nhân vật. Đây cũng là điểm nối giữa yếu tố kinh dị với chất liệu văn hóa dân gian Nam Bộ mà ê-kíp lựa chọn.

Nếu phần đầu tập trung vào câu chuyện “Oán linh giữ của”, phần hai tiếp tục mở rộng thế giới của thương hiệu bằng một câu chuyện mới, trong đó những lời nguyền và bí mật quá khứ dần được hé lộ. Yếu tố siêu nhiên không chỉ được sử dụng để tạo những màn hù dọa mà còn gắn với số phận và những lựa chọn của các nhân vật.

“Út Lan 2” có sự tham gia của Phương Nam, Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Kiều Diễm, Gia Tuệ, Đinh Khánh Duy, Tấn Thi, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, Tạ Lâm, Khánh Tiên Leona, Huỳnh Như…

Trong số đó, Kiều Oanh là một trong những gương mặt được chú ý. Nữ nghệ sĩ đảm nhận vai Tư Bảnh, nhân vật có nhiều đất diễn và được xây dựng với nhiều trạng thái khác nhau, từ hài hước, tâm lý đến những phân đoạn hành động.

Phương Nam cũng gây chú ý khi lần đầu thử sức với thể loại kinh dị. Nam diễn viên đảm nhận vai trò quan trọng trong câu chuyện của phần hai, sau khi được khán giả biết đến qua những dấu ấn trước đó.

“Út Lan 2” lấy bối cảnh một ngôi làng vùng sông nước Nam Bộ. Ảnh: NSX

Quá trình ghi hình “Út Lan 2” cũng diễn ra trong điều kiện không đơn giản, với nhiều cảnh quay ban đêm và dưới nước. Theo thông tin từ ê-kíp, Phương Nam từng bị rắn cắn hai lần trong quá trình quay tại U Minh Thượng và phải tới bệnh viện kiểm tra. Những trải nghiệm trên trường quay góp phần cho thấy mức độ đặc thù của bối cảnh mà bộ phim lựa chọn.

Với một câu chuyện tiếp tục khai thác kinh dị, tâm linh và chất liệu dân gian Nam Bộ, cùng hiệu ứng doanh thu đang tăng nhanh qua các suất chiếu sớm, “Út Lan 2” đang tạo được sự chú ý trước thời điểm chính thức ra rạp. Những ngày tới sẽ là giai đoạn quan trọng để bộ phim cho thấy khả năng duy trì sức hút với khán giả đại chúng.