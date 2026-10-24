Chùa Quảng Trạch, Đắk Lắk: Điểm tựa tâm linh của đồng bào phật tử

Tối 14/09 Âm lịch, trong không khí trang nghiêm và thanh tịnh, hàng trăm bà con phật tử đồng bào dân tộc thiểu số, đã cùng vân tập nơi chính điện chùa Quảng Trạch, thôn Buôn Cam, xã Đắk Liêng, tỉnh Đắk Lắk, thành kính tham dự lễ Sám hối định kỳ.

Giữa nhịp sống thường nhật với bao bộn bề, lo toan, việc đông đảo phật tử dành thời gian trở về chùa, cùng nhau tụng kinh, lễ Phật là hình ảnh đẹp, thể hiện niềm tin Tam bảo và tinh thần hướng thiện trong đời sống của người con Phật.

Thầy Thích Nhuận Độ, trụ trì chùa Quảng Trạch chủ lễ.

Trong không gian thanh tịnh nơi cửa thiền, đại chúng cùng trang nghiêm chắp tay trước Tam bảo, thành kính tụng niệm, lắng lòng quán chiếu lại những việc đã làm, những lời đã nói và những ý nghĩ đã khởi trong cuộc sống hằng ngày. Lễ Sám hối không chỉ là dịp để mỗi người nhìn nhận những thiếu sót của bản thân, phát nguyện sửa đổi, mà còn là cơ hội nuôi dưỡng tâm từ bi, học cách bao dung, biết yêu thương và trân trọng những người xung quanh.

Theo tinh thần Phật giáo, sám hối không dừng lại ở sự ăn năn về những lỗi lầm đã qua, mà quan trọng hơn là ý thức chuyển hóa chính mình, quyết tâm không tái phạm và nỗ lực sống tốt đẹp hơn mỗi ngày. Từ chuyển hóa trong suy nghĩ, lời nói đến hành động, mỗi người từng bước vun bồi đời sống đạo đức, góp phần xây dựng gia đình hòa thuận, cộng đồng đoàn kết và xã hội an lành.

Đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số, mái chùa không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là không gian nuôi dưỡng đời sống tinh thần, kết nối tình nghĩa buôn làng và lan tỏa những giá trị nhân văn. Mỗi dịp về chùa lễ Phật, tụng kinh, bà con có thêm cơ hội gặp gỡ, sẻ chia, cùng nhắc nhở nhau sống chân thành, biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau và hướng đến những điều thiện lành.

Hình ảnh hàng trăm phật tử cùng hiện diện nơi chính điện, đồng lòng hướng về Tam bảo cùng tất cả niềm kính ngưỡng, đã góp phần tạo nên không khí ấm áp, hòa hợp và thấm đượm tình đạo vị. Đó cũng là biểu hiện sinh động của tinh thần tu học cộng đồng, nơi mỗi người tìm thấy bình yên trong tâm hồn, thêm niềm tin và nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Khép lại thời khóa lễ Sám hối, mỗi phật tử trở về với gia đình và công việc, mang theo lời kinh tiếng kệ cùng tâm nguyện sống thiện lành, giữ gìn lời nói, hành động chân chính, biết sẻ chia và làm những việc có ích cho mọi người.

Buổi lễ cũng gửi gắm ước nguyện về cuộc sống bình an, hạnh phúc; cầu mong chư Phật gia hộ cho bà con phật tử cùng gia đình luôn thân khỏe, tâm an, gia đạo thuận hòa, mọi việc hanh thông, cuộc sống ngày càng ổn định và tốt đẹp.

Từ những thời khóa tu học giản dị nhưng đầy ý nghĩa như vậy, tinh thần từ bi, trí tuệ và hòa hợp tiếp tục được vun bồi, góp phần làm đẹp đời sống tâm linh, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của đạo Phật giữa đời thường.

Tác giả: Thường Nguyên