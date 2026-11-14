Chùa Quảng Đức (TP.HCM) tặng quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa

Chư tôn đức thăm hỏi đến người dân

Chương trình được thực hiện nhờ sự kết nối của Đại đức Thích Đồng Niệm, trụ trì chùa Phổ Thiện, Đại đức Thích Pháp Toàn, trụ trì chùa Quảng Đức (TP.HCM), Phật tử, các nhà hảo tâm.

Tại buổi trao quà, Đại đức Thích Pháp Toàn đã có lời thăm hỏi ân cần và động viên đến toàn thể bà con. Đại đức chia sẻ về tinh thần từ bi, cứu khổ ban vui của người con Phật cùng truyền thống "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hơn 200 phần quà được trao đến người dân xã Cam Lâm

Thay mặt lãnh đạo xã Cam Lâm, ông Lê Văn Sang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã đã phát biểu ghi nhận và biểu dương tinh thần nhập thế của Đại đức Thích Đồng Niệm, người luôn tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, thực hiện phương châm "lợi đạo ích đời". Đồng thời, ông cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đại đức Thích Pháp Toàn cùng Phật tử chùa Quảng Đức đã không quản ngại đường sá xa xôi, dành tình cảm quý báu về thăm và sẻ chia cùng bà con quê hương Cam Lâm.

Theo đó hơn 200 phần quà nghĩa tình, mỗi phần quà gồm 5kg gạo, 1 thùng mì, 1 lít dầu ăn, 1 kg đường, nửa kg bột nêm, 1 cái mền, 2 chai nước tương, 1 bịch bánh và tiền mặt đã được chư tôn đức và đại diện chính quyền trao tận tay đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những mảnh đời khó khăn tại địa phương.