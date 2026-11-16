Chùa Quan Đế – dấu ấn kiến trúc Hoa gần 200 năm ở Rạch Giá

Chùa Quan Đế ở Rạch Giá.

Nằm tại số 136 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, chùa Quan Đế là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của cộng đồng người Hoa.

Tiền thân chùa Quan Đế là miếu Vĩnh Lạc do cộng đồng người Hoa xây dựng vào năm 1752, thờ các vị tiền nhân có công khai mở làng. Năm 1837, miếu Vĩnh Lạc được xây dựng lại và lấy tên Già Đá cổ tự. Năm 1852, vua Tự Đức sắc phong cho miếu thờ phụng Quan Thánh Đế. Năm 1882, miếu tiếp tục được xây dựng lại, đến năm 1925 mới hoàn thành và chính thức được đặt tên là chùa Quan Đế cho đến ngày nay.

“Lưỡng long chầu nhật” trên đỉnh chùa Quan Đế.

Chùa được xây dựng theo hình chữ Tam, gồm Tiền đường, Bái đường và Chánh điện. Không gian thờ tự được bố trí theo trục thẳng, tạo nên vẻ trang nghiêm.

Điểm nhấn của ngôi chùa là hệ thống mái ngói ống, trên đỉnh mái ở giữa đắp nổi “lưỡng long chầu nhật”; vách tường tả hữu chánh điện có nhiều bức bích họa miêu tả những trường đoạn theo cốt truyện Tam Quốc Chí, góp phần tạo nên nét đặc trưng của kiến trúc Hoa.

Kỳ Lân - một trong tứ linh trong văn hóa người Hoa luôn được trang trí tạo vẻ uy nghiêm tại các đình, chùa.

Khu vực chánh điện thờ Quan Thánh Đế phi ngựa, tay cầm đại đao, biểu trưng cho tinh thần trung nghĩa, cương trực. Ngoài ra, chùa đang lưu giữ gần 200 hiện vật có giá trị về văn hóa, lịch sử và đời sống thời Nguyễn…

Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa Quan Đế còn là điểm đến văn hóa, lịch sử thu hút hơn 5.000 lượt khách mỗi năm, góp phần lưu giữ dấu ấn cộng đồng người Hoa và vẻ đẹp kiến trúc cổ giữa lòng Rạch Giá.

Mái ngói ống được chạm khắc tinh xảo.

Nét cổ kính của chùa Quan Đế.

Tranh bích họa miêu tả những trường đoạn theo cốt truyện Tam Quốc Chí bên trong chùa Quan Đế.

Tượng Quan Thánh Đế uy nghiêm.

Ngựa Xích Thố bên cạnh tượng Quan Thánh Đế.

Chiếc đôn có tuổi đời trên 200 năm trong chùa Quan Đế.

Bên trong chùa Quan Đế còn thờ phụng Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Hiện vật lưu giữ tại chùa Quan Đế có niên đại lên đến hàng trăm năm.

Với giá trị kiến trúc nghệ thuật độc đáo, năm 1989 chùa Quan Đế được xếp hạng di tích cấp quốc gia.