Chùa Quan Đế – dấu ấn kiến trúc Hoa gần 200 năm ở Rạch Giá
Gần hai thế kỷ tồn tại, chùa Quan Đế ở phường Rạch Giá vẫn lưu giữ nét kiến trúc cổ kính cùng nhiều hiện vật có giá trị văn hóa, lịch sử. Năm 1989, ngôi chùa được xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia.
Nằm tại số 136 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, chùa Quan Đế là một trong những công trình kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của cộng đồng người Hoa.
Tiền thân chùa Quan Đế là miếu Vĩnh Lạc do cộng đồng người Hoa xây dựng vào năm 1752, thờ các vị tiền nhân có công khai mở làng. Năm 1837, miếu Vĩnh Lạc được xây dựng lại và lấy tên Già Đá cổ tự. Năm 1852, vua Tự Đức sắc phong cho miếu thờ phụng Quan Thánh Đế. Năm 1882, miếu tiếp tục được xây dựng lại, đến năm 1925 mới hoàn thành và chính thức được đặt tên là chùa Quan Đế cho đến ngày nay.
Chùa được xây dựng theo hình chữ Tam, gồm Tiền đường, Bái đường và Chánh điện. Không gian thờ tự được bố trí theo trục thẳng, tạo nên vẻ trang nghiêm.
Điểm nhấn của ngôi chùa là hệ thống mái ngói ống, trên đỉnh mái ở giữa đắp nổi “lưỡng long chầu nhật”; vách tường tả hữu chánh điện có nhiều bức bích họa miêu tả những trường đoạn theo cốt truyện Tam Quốc Chí, góp phần tạo nên nét đặc trưng của kiến trúc Hoa.
Khu vực chánh điện thờ Quan Thánh Đế phi ngựa, tay cầm đại đao, biểu trưng cho tinh thần trung nghĩa, cương trực. Ngoài ra, chùa đang lưu giữ gần 200 hiện vật có giá trị về văn hóa, lịch sử và đời sống thời Nguyễn…
Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa Quan Đế còn là điểm đến văn hóa, lịch sử thu hút hơn 5.000 lượt khách mỗi năm, góp phần lưu giữ dấu ấn cộng đồng người Hoa và vẻ đẹp kiến trúc cổ giữa lòng Rạch Giá.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/chua-quan-de-dau-an-kien-truc-hoa-gan-200-nam-o-rach-gia-a502657.html