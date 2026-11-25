Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn thăm hỏi, động viên sức khỏe bà con khiếm thị

Tại buổi trao quà, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn đã chia sẻ nhân duyên tổ chức hoạt động thiện nguyện này cũng như có lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến bà con khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn đang hiện diện.

"Nếu có thời gian rãnh, mọi người có thể cùng trở về chùa Phước Viên để cùng nhau niệm Phật, nghe pháp, cố gắng tu học để có được thân tâm an lạc, thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống.", Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn nói thêm.

Trao 110 phần quà đến bà con khiếm thị

Chương trình đã trao tặng 110 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng, bao gồm: gạo, mì gói, nước tương, bột nêm, cháo và bao thư tiền mặt đến người khiếm thị trên địa bàn TP.HCM.

Tổng trị giá chương trình này là hơn 41 triệu đồng, do gia đình Phật tử Diệu Thành (Nguyễn Thị Thanh Thảo), Lương Thanh Quang và Lương Thanh Minh tài trợ.

Được biết, đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình trao tặng 1.000 phần quà đến người khiếm thị, hộ gia đình khó khăn do các Phật tử trên tài trợ. Trước đó, chương trình cũng đã trao tặng hơn 800 phần quà tại TP.HCM, Trà Vinh, chùa Ông...

Bà con khiếm thị đến nhận quà tại chùa Phước Viên

"Chúng con xin tri ân Ni trưởng Từ Nhẫn đã tạo điều kiện để gia đình được thực hiện các thiện sự, gieo duyên lành giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tiếp thêm nghị lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống.", Phật tử Lương Thanh Quang xúc động chia sẻ tại buổi trao quà.