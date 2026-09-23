Chùa Phước Nguyên (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức vui Trung thu cho 500 em thiếu nhi tại địa phương

Trung thu là dịp sum vầy của thiếu nhi trong mái chùa thân yêu

Chương trình được tổ chức dưới sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Mật Tịnh, trụ trì chùa Phước Nguyên, với sự tham dự của chư tôn đức và lãnh đạo xã; sinh viên các trường đại học và 500 em thiếu nhi.

Tại đêm hội, các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, thưởng thức chương trình Trung thu với các tiết mục hoạt náo của các bạn sinh viên: chú Cuội - chị Hằng, múa lân, biểu diễn ảo thuật, đố vui có thưởng... Ngoài ra, các em còn được nhận những phần quà do Thượng tọa trụ trì cùng Phật tử và các nhà hảo tâm trao tặng.

Thượng tọa Thích Mật Tịnh trao quà đến các em thiếu nhi

Thượng tọa Thích Mật Tịnh có đôi lời chúc mừng Tết Trung thu đến các em thiếu nhi; mong những điều tốt đẹp đến với các em trong cuộc sống.

Đêm Trung thu được diễn ra trong khuôn viên chùa, là dịp để bà con về đến chùa trong không khí vui tươi, ấm áp, để lại nhiều ấn tượng đẹp nơi các cháu thiếu nhi trong mùa Trung thu Bính Ngọ - 2026.