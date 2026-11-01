Chùa Phổ Minh (TP.HCM) tổ chức dâng y Kathina sau ba tháng An cư mùa mưa

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, cùng chư tôn đức

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Phổ Minh có thời pháp chia sẻ về sự tu học và ý nghĩa Lễ dâng y Kathina, tiếp đó là thời tọa thiền và lễ bái Tam bảo.

Nhiễu y

Trong bài kệ “Ca-sa dâng y”, Phật tử, Tu nữ cũng đã nhiễu y ba vòng quanh chánh điện. Phật tử Thiện Hùng đại diện gia đình thí chủ, Phật tử hùn phước tác bạch dâng y; chư Tăng cử hành nghi thức tuyên ngôn Tăng sự, giao y và thọ y.

Tác bạch dâng Y Kathina

Theo đó, sau ba tháng An cư mùa mưa, vào tháng cuối cùng (từ 16-9 đến 15-10 Âm lịch) là mùa Lễ dâng y Kathina tại các quốc gia theo truyền thống Phật giáo Nam truyền (Theravāda). Lễ dâng cúng y đến cho chư Tỳ-kheo đã hoàn mãn ba tháng An cư mùa mưa có từ thời Đức Phật tại thế. Đối với Phật tử, Lễ dâng y Kathina mang một ý nghĩa hết sức to lớn, vừa thể hiện thiện tâm của người Phật tử trong việc hộ trì Tăng đoàn, vừa tạo nên niềm vui và phước đức lớn cho người Phật tử tại gia.

Chư Tăng giao y và thọ y

Chư tôn đức chứng minh lễ

Khóa kinh chúc phúc

Trang nghiêm Lễ dâng y Kathina tại chùa Phổ Minh