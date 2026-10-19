Chưa phát hiện vi phạm sử dụng chất cấm khi kiểm tra đột xuất các cơ sở chăn nuôi heo vỗ béo

Cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản thành phố lấy mẫu nước tiểu kiểm tra chất cấm tại cơ sở thu gom heo ở phường Trảng Bom. Ảnh: B.Nguyên

Nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về sử dụng chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi, các chất cấm khác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm; góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực chăn nuôi.

Các thành viên đoàn kiểm tra nhanh chất cấm trong nước tiểu vật nuôi tại trại chăn nuôi ở phường Trảng Bom. Ảnh: B.Nguyên

Đoàn đã kiểm tra 4 cơ sở chăn nuôi vỗ béo và 1 cơ sở thu gom heo tại khu phố Sông Trầu 3, phường Trảng Bom; 3 cơ sở chăn nuôi heo vỗ béo tại xã Bàu Hàm. Tại các cơ sở trên, đoàn lấy mẫu và kiểm tra nhanh mẫu nước tiểu vật nuôi để kiểm tra các chất Salbutamol, Clenbuterol thuộc nhóm Beta-agonist. Kết quả, chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm sử dụng các chất cấm trên. Các cơ sở chăn nuôi đều ký cam kết chăn nuôi không sử dụng chất cấm.

Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi vỗ béo tại xã Bàu Hàm. Ảnh: B.Nguyên

Mục tiêu của hoạt động này nhằm tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi heo, thu gom, vận chuyển, giết mổ heo; trọng tâm là các tổ chức, cá nhân chăn nuôi heo vỗ béo chấp hành đúng quy định của pháp luật. Qua đó, tạo sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân trong việc đấu tranh ngăn chặn các hành vi kinh danh, buôn bán, sử dụng chất cấm chăn nuôi, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong trường phát hiện vi phạm sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, đoàn kiểm tra sẽ lập hồ sơ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đoàn kiểm tra lập biên bản kiểm tra tại cơ sở chăn nuôi vỗ béo ở xã Bàu Hàm. Ảnh: B.Nguyên