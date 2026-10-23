Chưa nhất trí ưu đãi thuế với dịch vụ cung cấp suất ăn trường học, bệnh viện

Sáng 23/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình. Ảnh: Media Quốc hội.

Theo tờ trình của Chính phủ, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đạt chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và có chi phí thấp hơn, Chính phủ trình Quốc hội bổ sung khoản 5a vào Điều 15 Luật Thuế TNDN quy định: "Doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế được miễn thuế TNDN tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh".

Bổ sung khoản 5a vào Điều 5 Luật Thuế TNCN quy định: "Miễn thuế TNCN của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế" để đảm bảo bình đẳng giữa doanh nghiệp với cá nhân kinh doanh cùng thực hiện dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật tại 1 kỳ họp (Kỳ họp thứ hai); Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến Ủy ban cho rằng, nội dung thuyết minh của cơ quan chủ trì soạn thảo đối với chính sách miễn thuế TNDN, thuế TNCN đối với thu nhập của doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh từ dịch vụ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa thật sự thỏa đáng về căn cứ, cơ sở thực tiễn, pháp lý và mục tiêu chính sách.

Tình trạng ngộ độc thực phẩm và yêu cầu về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ của thực phẩm là vấn đề đặt ra cho người dùng trong toàn xã hội và cần được giải quyết không chỉ đối với các đối tượng hoạt động trong các trường học, bệnh viện mà cả với các công nhân, nhân viên văn phòng, các chủ thể khác tham gia các sự kiện xã hội khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: Media Quốc hội.

Các yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc hàng hóa, hóa đơn chứng từ đang được đặt ra với tất cả các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ và cần được giải quyết bằng các biện pháp chính sách khác.

Việc miễn thuế TNDN cho các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện không phải là một biện pháp chính sách phù hợp để giải quyết được bài toán về an toàn thực phẩm.

Hơn nữa chính sách này được áp dụng vô thời hạn còn tạo ra sự bất hợp lý, phân biệt đối xử giữa các đối tượng thụ hưởng chính sách và khó quản lý trong thực hiện (khi các tổ chức cá nhân này còn cung cấp suất ăn cho nhiều đối tượng khác và nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau) và tạo ra một tiền lệ không tốt về tính trung lập của chính sách thuế.

Bên cạnh đó, thuế TNDN, thuế TNCN là các sắc thuế trực thu, việc miễn thuế không trực tiếp làm giảm giá suất ăn và cũng không có cơ chế rõ ràng để bảo đảm việc doanh nghiệp được miễn thuế sẽ phải thực hiện việc giảm giá cung cấp dịch vụ.

Đồng thời, căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn của việc đề xuất miễn toàn bộ thuế TNDN, thuế TNCN đối với phần thu nhập từ cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa thực sự thuyết phục.

Từ những phân tích nêu trên, đa số ý kiến Ủy ban Kinh tế và Tài chính chưa nhất trí bổ sung chính sách và sửa đổi, bổ sung các quy định này của Luật Thuế TNDN và Thuế TNCN nêu tại dự thảo Luật.

Trường hợp mục tiêu của chính sách này là hỗ trợ cho học sinh, sinh viên, người bệnh, bác sĩ thì nên thiết kế chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng này hơn là thực hiện hỗ trợ gián tiếp cho các tổ chức, cá nhân cung cấp suất ăn.