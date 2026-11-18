Chiều 18/11, tiếp tục phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội.

Báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải tập trung nêu rõ những vấn đề lớn cần xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo đó, về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung: Tiếp thu ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ quy định như dự thảo hiện hành, chưa mở rộng các nội dung này trong lần sửa đổi tại Kỳ họp thứ 2.

Đối với những vấn đề mang tính tổng thể, Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực tiễn, làm rõ tính khả thi, tác động và nguồn lực thực hiện để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện Luật trong thời gian tới.

Về đầu tư Quỹ bảo hiểm xã hội, Bộ trưởng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt của Chính phủ là bảo đảm an toàn quỹ, bảo toàn vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư, công khai, minh bạch và bảo vệ tốt nhất quyền lợi lâu dài của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh (Ảnh: Media Quốc hội).

Báo cáo ý kiến thẩm tra dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, về mở rộng danh mục đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, Thường trực Ủy ban cơ bản nhất trí với việc quy định nguyên tắc danh mục đầu tư theo đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, dự thảo luật sau tiếp thu vẫn chưa quy định rõ các tiêu chí về chất lượng và độ an toàn đối với các ngân hàng thương mại được lựa chọn để nhận tiền gửi từ quỹ BHXH.

Đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về tiêu chí chất lượng tốt và mức độ an toàn cao đối với các ngân hàng thương mại, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, khẩn trương của Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan thẩm tra trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật. Hồ sơ dự án luật đã đủ điều kiện để báo cáo Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội rà soát kỹ lưỡng, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự thảo luật để kịp thời gửi các đại biểu Quốc hội trước khi trình ra Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Bảo vệ lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết, Chính phủ đã tập trung tiếp thu, hoàn thiện theo hướng tăng cường bảo vệ quyền của người lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, đồng thời đổi mới phương thức quản lý nhà nước, giảm điều kiện kinh doanh không cần thiết. Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cũng trình bày nhiều nội dung tiếp thu, giải trình và chỉnh lý liên quan đến bảo đảm quyền của người lao động và phòng ngừa tai nạn lao động, đổi mới hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, trách nhiệm của người sử dụng lao động trong tổ chức bảo đảm chất lượng huấn luyện, phân định trách nhiệm quản lý Nhà nước, bảo vệ lao động phi chính thức và lao động trên nền tảng số. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nêu rõ, Thường trực Ủy ban cơ bản thống nhất với Báo cáo tiếp thu giải trình của Chính phủ. Các dự thảo luật đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua sau khi tiếp thu giải trình, chỉnh lý đầy đủ các vấn đề tại các Báo cáo của Thường trực Ủy ban và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.