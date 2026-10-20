Chùa Long Hoa trao 100 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Định

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 100 phần quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Phú Định. Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 2 thùng mì và 200.000 đồng tiền mặt, góp phần hỗ trợ bà con trang trải một phần chi phí sinh hoạt.

Chương trình do Hòa thượng Thích Huệ Công cùng các mạnh thường quân phát tâm tài trợ, với tổng trị giá các phần quà hơn 55 triệu đồng.

Mỗi phần quà gồm 10kg gạo, 2 thùng mì và 200.000 đồng tiền mặt

Được biết, đây là một trong những chương trình từ thiện được chùa Long Hoa cùng các mạnh thường quân duy trì thực hiện, thể hiện tinh thần từ bi của đạo Phật và sự sẻ chia với những hoàn cảnh còn khó khăn trong cộng đồng. Những phần quà thiết thực góp phần động viên bà con nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.