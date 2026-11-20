Được biết, bên cạnh chi phí phẫu thuật, chương trình còn hỗ trợ suất ăn và quà tặng cho bệnh nhân khi thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 82 triệu đồng.

Hoạt động phẫu thuật mắt miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chương trình từ thiện được Thượng tọa Thích Trí Trường duy trì trong nhiều năm qua. Qua đó, chương trình góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện thị lực và ổn định cuộc sống.