Chùa Lộc Dã tổ chức chương trình mổ mắt từ thiện cho 102 bệnh nhân nghèo
Thượng tọa Thích Trí Trường, Ủy viên Ban Kinh tế Tài chính - Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Lộc Dã (P.Chánh Hưng) đã phối hợp với đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Tây Nam tổ chức chương trình phẫu thuật mắt miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn từ các tỉnh, thành vùng xa, vào ngày 17-11.
Được biết, bên cạnh chi phí phẫu thuật, chương trình còn hỗ trợ suất ăn và quà tặng cho bệnh nhân khi thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 82 triệu đồng.
Hoạt động phẫu thuật mắt miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn là một trong những chương trình từ thiện được Thượng tọa Thích Trí Trường duy trì trong nhiều năm qua. Qua đó, chương trình góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cải thiện thị lực và ổn định cuộc sống.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/chua-loc-da-to-chuc-chuong-trinh-mo-mat-tu-thien-cho-102-benh-nhan-ngheo-post81681.html