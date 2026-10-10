Chưa kịp nguôi nỗi đau mất bố mẹ, tôi đã phải chứng kiến anh em ruột quay lưng vì một lý do

Người bệnh phải sử dụng cùng lúc 3-4 loại thuốc hạ huyết áp nhưng chỉ số vẫn cao, kèm theo tình trạng yếu cơ, chuột rút, mệt mỏi kéo dài có thể đang mắc một bệnh lý nội tiết ít được chú ý.