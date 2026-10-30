Chưa kết thúc thực hiện mục tiêu đường Hồ Chí Minh nếu chưa bảo đảm thông tuyến an toàn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội. Ảnh: Hồ Long

Gắn mốc hoàn thành đường Hồ Chí Minh với trách nhiệm cụ thể

Cơ bản nhất trí với Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra về tình hình kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027, ĐBQH Lý Anh Thư đánh giá, trong bối cảnh nhiều khó khăn, tăng trưởng GDP 9 tháng đạt 9,01%, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Kết quả này thể hiện sự điều hành chủ động, quyết liệt của Chính phủ và nỗ lực rất lớn của các ngành, địa phương.

Từ thực tiễn địa phương và kiến nghị của cử tri An Giang, đại biểu quan tâm đến việc kết thúc thực hiện các mục tiêu tại hai nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Đại biểu nhấn mạnh, đây là công trình có ý nghĩa lịch sử, chính trị sâu sắc, là trục giao thông chiến lược phía Tây, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Với người dân, nhất là tại khu vực cầu Cái Lớn của tỉnh An Giang, công trình còn là mong mỏi qua nhiều thế hệ để đi lại thuận tiện, đưa con đến trường và vận chuyển nông sản. Mỗi lần chậm tiến độ là thêm một lần người dân phải chờ đợi.

Dẫn báo cáo của Chính phủ, đại biểu cho biết, đoạn Chơn Thành - Đức Hòa đạt khoảng 97%, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận dự kiến đến cuối năm hoàn thành khoảng 42/55 km; 13 km còn lại chỉ thông xe kỹ thuật trên nền cấp phối, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027.

ĐBQH Lý Anh Thư (An Giang) phát biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Theo đại biểu, báo cáo đã tiếp thu, làm rõ trách nhiệm hoàn thành công trình và bảo trì. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa thông xe kỹ thuật với hoàn thành công trình, đủ điều kiện khai thác an toàn, ổn định. Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, việc kết thúc thực hiện các mục tiêu tại hai nghị quyết phải gắn với điều kiện và trách nhiệm cụ thể đối với phần việc còn lại.

Đại biểu đề nghị Chính phủ giữ đúng cam kết hoàn thành các đoạn còn lại trong quý I/2027; bảo đảm đầy đủ yêu cầu xử lý nền đất yếu, chất lượng và nghiệm thu; sửa chữa, gia cố các đoạn xuống cấp, hoàn thành thông tuyến phục vụ người dân đi lại an toàn trước ngày 30/4/2027.

Đồng thời, cần quy định trực tiếp trong nghị quyết các mốc hoàn thành thi công, đưa vào khai thác, quyết toán; trách nhiệm tiếp tục giải quyết dứt điểm các tồn tại về bồi thường, tái định cư, đường dân sinh và bảo trì. Chính phủ cần báo cáo Quốc hội kết quả tại kỳ họp gần nhất sau mốc cam kết.

Đặc biệt, đại biểu đề nghị, nếu chưa hoàn thành mục tiêu thông tuyến, chưa bảo đảm điều kiện khai thác an toàn trước ngày 30/4/2027 thì chưa xem xét chính thức kết thúc việc thực hiện các mục tiêu tại hai nghị quyết của Quốc hội.

Ưu tiên hạ tầng giao thông liên vùng và điện lưới cho các đảo

Về đầu tư hạ tầng giao thông, ĐBQH Lý Anh Thư kiến nghị sớm triển khai cầu Tân Châu - Hồng Ngự và cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu trên cơ sở xem xét đầy đủ lợi ích liên vùng.

Theo đại biểu, cầu Tân Châu - Hồng Ngự cùng đường dẫn sẽ kết nối Quốc lộ N1 với Quốc lộ 30, khắc phục sự chia cắt giữa hai bờ sông Tiền, nơi người dân đi lại chủ yếu phụ thuộc vào phà; thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế biên mậu giữa An Giang, Đồng Tháp và các địa phương trong vùng.

Trong khi đó, cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu kết nối với trục Rạch Sỏi - Lộ Tẻ - Cao Lãnh và mạng lưới cao tốc của vùng sẽ tăng cường liên kết khu vực ven biển phía Tây với các trung tâm kinh tế, vùng sản xuất và cửa khẩu; thúc đẩy kinh tế biển, du lịch và giảm chi phí logistics.

Hai dự án góp phần nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa giữa khu vực cửa khẩu với nội địa. Tuyến cao tốc còn tạo thuận lợi kết nối đường bộ đến các cảng, bến tàu phục vụ Phú Quốc, phát huy các cơ hội phát triển sau APEC 2027.

Các ĐBQH tham dự phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội. Ảnh: Khánh Duy

Từ ý nghĩa đó, đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cân đối nguồn lực để sớm triển khai hai dự án trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng mong đợi của cử tri An Giang.

Đối với hạ tầng điện, đại biểu cho biết, An Giang có 42 đảo có dân sinh sống, trong đó An Sơn, Nam Du và Thổ Châu có đông dân cư nhưng hiện chưa có điện lưới quốc gia. Thực tiễn Phú Quốc và các đảo đã được cấp điện lưới quốc gia cho thấy, điện cần đi trước một bước, tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giúp người dân gắn bó lâu dài với đảo.

Đối với An Sơn - Nam Du, đại biểu ghi nhận sự quan tâm của Thủ tướng Chính phủ khi ban hành Quyết định số 1957/QĐ-TTg ngày 9/10/2026 sửa đổi, bổ sung cơ chế thực hiện Chương trình Chuyển đổi năng lượng bền vững Việt Nam - EU, trong đó có dự án cấp điện lưới quốc gia cho An Sơn - Nam Du.

Các ĐBQH tham dự phiên thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội. Ảnh: Khánh Duy

Đại biểu đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẩn trương hoàn tất thủ tục đầu tư, bố trí vốn để sớm triển khai, đưa công trình vào vận hành, cấp điện.

Đối với Thổ Châu, đại biểu nhấn mạnh, đây là địa bàn tiền tiêu, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong bảo vệ chủ quyền vùng biển Tây Nam. Việc cấp điện cần gắn với xây dựng đảo vững về quốc phòng, mạnh về kinh tế, ổn định về dân cư; đồng bộ với sân bay, cảng lưỡng dụng và các công trình trọng điểm.

Tỉnh đã kiến nghị kéo điện bằng cáp ngầm từ Phú Quốc; Bộ Tài chính đã thống nhất về sự cần thiết đầu tư. Đại biểu đề nghị Chính phủ sớm xác định cơ quan chủ trì, chỉ đạo các bộ, ngành, EVN phối hợp với tỉnh hoàn thiện phương án, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, ưu tiên nguồn lực để sớm triển khai.

Đại biểu bày tỏ mong muốn An Giang được quan tâm đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, qua đó tạo động lực tăng trưởng, tăng cường liên kết, thúc đẩy phát triển bền vững toàn vùng Tây Nam Bộ và phát huy hiệu quả các công trình đã đầu tư.