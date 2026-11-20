Ban tổ chức vừa công bố kế hoạch tổ chức thêm hai sự kiện thuộc chuỗi Sao nhập ngũ Concert. Day 3 diễn ra ngày 20/12 tại TPHCM. Day 4 dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027 tại Hà Nội.

Sao nhập ngũ Concert trở lại sau hai đêm tại TPHCM và Hà Nội, mỗi đêm thu hút khoảng 20.000 khán giả. Chương trình tiếp tục theo hình thức đại nhạc hội, quy tụ các nghệ sĩ và kết hợp nhiều dòng nhạc như pop, rock, EDM.

Sau Day 3 tại TPHCM, nhà sản xuất dự kiến đưa concert trở lại Hà Nội vào tháng 1/2027. Khác với hai đêm trước, Day 4 được giới thiệu theo mô hình kết hợp lễ hội trải nghiệm và biểu diễn âm nhạc.

Theo kế hoạch, khán giả có thể tham gia hoạt động tương tác, vận động và tìm hiểu về đời sống người lính trước khi theo dõi chương trình ca nhạc. Nhà sản xuất muốn kết hợp âm nhạc, công nghệ và hoạt động tương tác để đưa hình ảnh người lính đến gần khán giả trẻ. Chương trình tiếp tục giới thiệu những giá trị gắn với môi trường quân đội như bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần đồng đội.

Sao nhập ngũ Concert Day 3, Day 4 tiếp tục theo hình thức đại nhạc hội, quy tụ các nghệ sĩ và kết hợp nhiều dòng nhạc như pop, rock, EDM.

Sao nhập ngũ là chương trình truyền hình thực tế đưa các nghệ sĩ trải nghiệm sinh hoạt, huấn luyện trong môi trường quân đội. Khi phát triển thành concert, chương trình giữ chất liệu về đời sống người lính, mở rộng cách kể chuyện qua âm nhạc và sân khấu.

Đêm nhạc đầu tiên diễn ra ngày 24/8/2025 tại Công viên Sáng tạo, TPHCM. Hơn 20.000 khán giả có mặt để theo dõi 30 nghệ sĩ trình diễn. Trúc Nhân, Soobin, Hòa Minzy, Jun Phạm, Thanh Duy, Chi Pu, Hương Giang, Trang Pháp là những gương mặt góp mặt trong chương trình.

Với hơn 40 tiết mục, concert kết hợp các bài hát về người lính, quê hương với những ca khúc quen thuộc của nhạc Việt. Chương trình còn có sự tham gia của chiến sĩ thuộc lực lượng Lục quân, Hải quân, Không quân và Biên phòng. Khán giả cùng đứng dậy hát Quốc ca, lắng nghe những câu chuyện về chiến tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Sau đêm diễn tại TPHCM, Sao nhập ngũ Concert đến Hà Nội vào tối 9/5 với chủ đề Tuổi đôi mươi. Gần 20.000 khán giả theo dõi chương trình tại khu vực đường đua F1, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Hình ảnh từ Sao nhập ngũ Concert Day 1 tại TPHCM.

Hơn 20 nghệ sĩ tham gia đêm nhạc, trong đó có Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Phương Mỹ Chi, Chi Pu, Kay Trần và Double2T. Chương trình kéo dài gần 5 giờ với 36 tiết mục.

Một trong những phần trình diễn gây chú ý là liên khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng, Tiểu đoàn 307, Tiến về Sài Gòn của Quốc Thiên, Phan Mạnh Quỳnh, Anh Tú, Double2T và Kay Trần. Tiết mục có sự xuất hiện của xe tăng T-54B và các khí tài quân sự.